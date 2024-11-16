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台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠昨日首次到新竹市議會備詢，針對外傳民眾黨立院黨團總召黃國昌可能將在2026參選新竹市長，民進黨新竹市議員楊玲宜質詢時猛誇邱臣遠、暗酸黃國昌，甚至還製作表比較兩人的優缺點，最後邱臣遠以4勝2負大贏黃國昌。對此，黃國昌今（15）日痛批民進黨議員見縫插針的行為丟人現眼，浪費納稅人的錢。楊玲宜質詢指出，黃國昌號稱「立院咆哮哥」，邱臣遠則稱「中和劉德華」，在人和方面，邱臣遠確實比黃國昌好相處，這點邱完全勝出。在年齡上，黃國昌已51歲，邱臣遠則僅有42歲，邱臣遠比較年輕，這點也符合新竹市民的期待。在入黨年資方面，黃國昌僅加入民眾黨1年，但邱臣遠已入黨5年，所以照道理來說也不應該是輪到黃國昌。黃國昌今日上午出席台灣永續飲食轉型智庫協會發起的「植植走大遊行」，並於出發前受訪。媒體問民進黨新竹市議員在議會質詢時做表格拿他跟邱臣遠比較一事，「是否會想幫自己俊俏的臉龐想一個稱號？」黃國昌表示，沒有需要，並詢問這個是不是民進黨議員說的，他痛批正事不幹，專作一些見縫插針的事情，一個議員在議會質詢提出這種水平的問題，真是丟人現眼，浪費新竹市納稅人的錢。媒體追問最早傳出要選新北，現又傳出可能轉戰新竹，黃國昌日前接受專訪表示「2026不排除任何可能」，是否有無可能2026藍白合作？黃國昌說，大家花一點時間去Google，他從今年2月一路被問這個問題到今天，他回應都是這句話，「黨要去哪裡戰，我就去那裡戰。」