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中共前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院家族第3代，也就是醫院創辦人許文政的孫女。對此，民進黨立委賴瑞隆今（16）日表示，連中共高官的兒子都能來到台灣，成為台灣女婿，這凸顯台灣自由民主人權成就；此外，他也提醒，國安單位應密切注意此事，畢竟中共對台灣還是有很大的敵意。媒體報導，薄瓜瓜已於13日抵台，他此行主要目的是為迎娶博愛醫院家族第3代女孩，將成為台灣女婿；薄瓜瓜並到宜蘭與女方家長見面、被安排在醫院健檢。對此，賴瑞隆受訪時表示，薄瓜瓜來台成為台灣女婿，一方面代表台灣自由民主人權，得到世界認同，「連中共高官的兒子都能來到台灣，成為台灣女婿，這凸顯台灣自由民主人權成就」。不過，賴瑞隆也提醒國安單位要密切注意，畢竟薄瓜瓜是薄熙來的兒子，因此來到台灣的後續，還是密切注意。他說，中共對台灣還是有很大的敵意，薄瓜瓜來台所產生的影響，及國家安全疑慮，國安單位應密切注意。