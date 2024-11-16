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▲即便有天兔颱風擾台，今日11月16日日月潭花火節將如期舉行。（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次節目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次停車場與接駁（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次交通管制資訊（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

日月潭秋季盛事「日月潭花火音樂嘉年華」登場！2024年日月潭花火節一共有7大系列活動，首場煙火秀已於10月19日當場，今日11月16日為原本11月02日之場次但是因颱風而延後之場次，將有台灣大哥大日月潭花火音樂會，將是最長的480秒日月潭花火秀，且表演活動將有奧運好手郭婞淳、楊勇緯與知名歌手艾薇等。《NOWnews今日新聞》煙火秀觀賞地點、交通接駁與交通管制，一文掌握。11月16日 19:00開始日月潭水社中興停車場（南投縣魚池鄉中山路163號）：480秒日月潭最長花火秀：為台灣大哥大花火音樂會，由知名歌手艾薇、柏霖登場與「樂興之時管絃樂團」共同演出，並有奧運好手郭婞淳、楊勇緯。今日11月16日台灣大哥大日月潭花火音樂會節目表如下，預計會在當天演出結束後施放 480 秒煙火照亮日月潭夜空。節目表曲目：《星際爭霸戰》電影主題曲 Star Trek Main Theme《孫悟空》(原唱：五月天)《看我七十二變》(原唱：蔡依林)《山海》(原唱：草東沒有派對)2024巴黎奧運中華隊應援曲 《Never Give Up》 (原唱：葛西瓦、郭婞淳、楊勇緯）泰勒絲組曲伍佰組曲孫燕姿組曲搭乘台灣好行日月潭線（台中干城↔日月潭），抵達日月潭或水社，車程約105分鐘。搭乘台灣好行車埕線（車埕↔日月潭），抵達日月潭，車程約30分鐘。可在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。搭乘國光客運1833（台北↔日月潭）抵達日月潭，車程約215分鐘。在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。：走國道3號或國道1號皆可。可走中投快速公路或省道。）：可走國道1號或國道3號。▪️接駁時間：進場17:00-19:30、散場21:00-23:00▪️接駁路線：藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口（米洛克飯店）⇄水社綜合商場綠線：向山遊客中心⇄水社綜合商場11月16日、11月23日，16時至23時。台21線64K+500至64K+300(九龍口至水社壩)間2縣道之路段。11月16日、11月23日，16時至23時。1、台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道(水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車) 。2、台21線60K+500(九龍路口)至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。3、禁止車輛進入地區(行人徒步區)時段及路段時段：113年11月16日，16時至23時。路段：名勝街(載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家運載民生貨物車輛等除外)。