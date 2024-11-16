日月潭秋季盛事「日月潭花火音樂嘉年華」登場！2024年日月潭花火節一共有7大系列活動，首場煙火秀已於10月19日當場，今日11月16日為原本11月02日之場次但是因颱風而延後之場次，將有台灣大哥大日月潭花火音樂會，將是最長的480秒日月潭花火秀，且表演活動將有奧運好手郭婞淳、楊勇緯與知名歌手艾薇等。《NOWnews今日新聞》煙火秀觀賞地點、交通接駁與交通管制，一文掌握。

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🔴2024日月潭花火音樂嘉年華」1116日場次煙火

日期：11月16日 19:00開始

地點：日月潭水社中興停車場（南投縣魚池鄉中山路163號）

煙火時間：480秒日月潭最長花火秀

亮點：為台灣大哥大花火音樂會，由知名歌手艾薇、柏霖登場與「樂興之時管絃樂團」共同演出，並有奧運好手郭婞淳、楊勇緯。

今日11月16日台灣大哥大日月潭花火音樂會節目表如下，預計會在當天演出結束後施放 480 秒煙火照亮日月潭夜空。

▲即便有天兔颱風擾台，今日11月16日日月潭花火節將如期舉行。（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）
▲即便有天兔颱風擾台，今日11月16日日月潭花火節將如期舉行。（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）
🔴2024日月潭花火音樂嘉年華」1116日場次節目表

節目表曲目：
《星際爭霸戰》電影主題曲 Star Trek Main Theme
《孫悟空》(原唱：五月天)
《看我七十二變》(原唱：蔡依林)
《山海》(原唱：草東沒有派對)
2024巴黎奧運中華隊應援曲 《Never Give Up》 (原唱：葛西瓦、郭婞淳、楊勇緯）
泰勒絲組曲
伍佰組曲
孫燕姿組曲

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次節目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）
▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次節目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
🔴2024日月潭花火音樂嘉年華」1116日場次交通資訊

📍搭乘台灣好行
搭乘台灣好行日月潭線（台中干城↔日月潭），抵達日月潭或水社，車程約105分鐘。
搭乘台灣好行車埕線（車埕↔日月潭），抵達日月潭，車程約30分鐘。
可在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。

📍搭乘客運
搭乘國光客運1833（台北↔日月潭）抵達日月潭，車程約215分鐘。
在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。

📍自行開車
一、從台北（南下）：走國道3號或國道1號皆可。
二、從台中：可走中投快速公路或省道。
三、從高雄（北上）：可走國道1號或國道3號。
四、停車場：

向山遊客中心停車場中興停車場日月潭纜車站停車場伊達邵中正路停車場


🔴2024日月潭花火音樂嘉年華」1116日場次接駁資訊

📍11月16日（六）水社中興停車場
▪️接駁時間：進場17:00-19:30、散場21:00-23:00
▪️接駁路線：
藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口（米洛克飯店）⇄水社綜合商場
綠線：向山遊客中心⇄水社綜合商場

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次停車場與接駁（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）
▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次停車場與接駁（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
🔴2024日月潭花火音樂嘉年華」1116日場次交通管制

📍禁止路邊停車時段及路段

時段：11月16日、11月23日，16時至23時。

路段：台21線64K+500至64K+300(九龍口至水社壩)間2縣道之路段。

📍開放車輛路邊停車時段及路段

時段：11月16日、11月23日，16時至23時。

路段：

1、台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道(水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車) 。

2、台21線60K+500(九龍路口)至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。

3、禁止車輛進入地區(行人徒步區)時段及路段

魚池鄉水社地區：
時段：113年11月16日，16時至23時。
路段：名勝街(載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家運載民生貨物車輛等除外)。

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次交通管制資訊（圖／取自日月潭國家風景區管理處官網）
▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11月16日場次交通管制資訊（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

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