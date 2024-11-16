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天兔颱風強度逐漸減弱，台鐵公司根據氣象署預測颱風走向，公告今（16）日西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)以及南迴線(枋寮=臺東間)順行自308次起正常行駛；逆行自423次起正常行駛，另平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線也恢復正常行駛，不過藍皮解憂號(5898次、5899次)、鳴日廚房(6012次、6075次)仍全區間停駛。台鐵根據據中央氣象署第25號颱風第17-2報預測，今日列車行駛概況如下：一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。三、南迴線(枋寮=臺東間)：(一)順行：自308次(花蓮=新左營，臺東12:35開)起正常行駛。(二)逆行：自423次(新左營=樹林，新左營10:49開)起正常行駛。(三) 受颱風影響，以下列車全區間停駛：藍皮解憂號(5898次、5899次)、鳴日廚房(6012次、6075次)。四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。台鐵提醒，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可至臺鐵公司官方網站、臺鐵公司24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，以及各就近車站查詢。