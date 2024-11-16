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▲張曼娟雖沒談過理財，但她笑說會被封鎖可能是因為自己叫大家買書。（圖／張曼娟臉書）

▲呂捷臉書也被封鎖，不談財經的他還笑說：「難道我又斜槓了嗎？」（圖／呂捷臉書）

昨（15）日傍晚開始，許多財經類型粉專無預警被臉書封殺，只收到一封告知：「位於台灣的用戶不會看到您的內容」的通知信，讓創作者、財經人士、網紅等等相當錯愕。粉專有67萬粉絲追蹤的知名作家張曼娟也嚇壞，她說昨天小編發現狀況出現後，甚至衝到警察局，還以為粉專是被駭客盜走。所幸目前粉專已恢復正常，張曼娟也笑說：「」。63歲知名作家張曼娟著書無數，是文壇名人，臉書粉專也有63萬粉絲追蹤，近日卻無端遭受臉書封鎖波及，讓她相當錯愕。張曼娟表示當時她因氣喘癱在床上，收到小編的訊息也感到不解，「當下人仰馬翻，亂成一團。我後來想到吳淡如，記得她也遇過類似的事。一連絡才發現原來她和一大群知名的財經名人，都被封鎖了。」張曼娟好奇自己又沒有在粉專發表過財經言論，怎麼會被波及，就連吳淡如也笑說：「可是為什麼封鎖妳？妳又不談投資理財，又不帶貨賣東西。為什麼連妳也封了？」事後張曼娟自嘲，她雖沒帶頭教人理財，但卻一直賣自己的書，笑說勉勉強強找到原因了。粉專回歸後，張曼娟也興奮的說，「昨晚小編都已經衝到警察局去了，謝謝大家關心好高興我又回來了，雖然觸及率還是那麼低，至少我還在」。粉絲看了也紛紛留言，「人紅難免的，老師就算沒有藍勾勾大家也會來追的」、「老師保重身體，早日康復」、｢比粉絲頁不見更驚慌的是老師的氣喘，您要好好照顧自己」。目前已知遭波及的還有股癌、股市隱者、股市駱哥等人，有部分粉專今日凌晨開始陸續恢復，目前不確定原因為何，恐怕跟臉書打詐新政策有關，但也無法確定名單來源，只知被封鎖的大多都是財經人、理財型網紅。而知名主持人、歷史老師也和張曼娟一樣莫名其妙被誤傷，他也開玩笑說：「痛苦是比較出來的」，目前兩人粉專都已恢復正常。