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萬宜颱風今（16）日8時，位於鵝鑾鼻東南方1000多公里的海面上，以每小時21公里速度向西北西進行。（圖／取自中央氣象署）

天兔颱風還沒走，位於菲律賓東方海面上的萬宜颱風，今增強為「強烈颱風」，中央氣象署預估將往西北西方向移動，對台灣天氣沒有直接影響，不過下週一、二（18日、19日）開始，外圍雲系隨著中高層氣流北上，台灣水氣增多，北台灣留意大雨。萬宜颱風今（16）日8時，位於鵝鑾鼻東南方1000多公里的海面上，以每小時21公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑 180 公里、十級風平均暴風半徑 80 公里，未來路徑會通過呂宋島進入南海，外圍雲系將在下週一、二（18日、19日）影響台灣天氣。中央氣象署氣象署簡任技正伍婉華指出，萬宜將在週日到下週一通過呂宋島進入南海，對台灣沒有直接影響，不過它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。是否會與東北季風產生相互影響，氣象署將進一步觀察。