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民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積率案，從9月被羈押，二度收押禁見至明年初，眼見黨主席請假期限到11月29日，「代理黨主席」議題再度浮上檯面，擁有陸配身份的民眾黨不分區提名人李貞秀日前爆料，4月份在與柯文哲閒聊時曾透露，如果健康有狀況就是民眾黨立委黃國昌接主席。對此，黃國昌今（16）日表示，沒聽過這樣的工作，並強調民眾黨公職要在工作崗位上，把工作做好。黃國昌今日上午出席台灣永續飲食轉型智庫協會發起的「植植走大遊行」，並於出發前受訪。媒體詢問李貞秀爆「柯文哲曾欽點接主席」 一事，黃國昌說，柯文哲在任何場合公開發言，有自己心境上設定，也有自己的想法，台灣民眾黨有制度，目前黨主席就是柯文哲，主席在土城看守所落難，「所有民眾黨黨公職，請容我提醒一次，大家該做的是在自己工作崗位上把工作做好，不要辜負每張選票對民眾黨的期待，要做的是認真兌現對選民承諾。」黃國昌說，民眾黨跟民進黨不一樣，民進黨開競選支票隨時會跳票的芭樂黨，民眾黨會努力兌現的政黨。民眾黨中央委員會昨日有針對柯請假與否進行討論，眾人認為兹事體大，決定下週三召開實體會議討論。媒體詢問是否支持柯文哲繼續請假？黃國昌表示，「我支持，尊重柯主席意願，讓主席繼續請假」，但現在他們最困難是不知道柯文哲想法是什麼，目前柯文哲不僅雙手雙腳被綁起來，連嘴巴都被封起來，再次懇求社會大眾，要攻擊、汙衊柯文哲，請想想柯文哲無法幫自己講話，他們要幫講話，都不知道他在想什麼，完全無法跟他溝通。黃國昌強調，在中央委員會議上，他有表達，大家是不是勸主席繼續請假，這件事情到時候要做成決議，必須思考有什麼樣子，好的合法傳遞途徑讓柯文哲知道，也想知道柯文哲到底怎麼想。至於何謂「合法傳遞途徑」，黃國昌表示，民眾黨有制度，所謂合法的傳遞制度要請教檢察官，禁止柯文哲通信，範圍是什麼？什麼話都不能傳遞嗎？還是只有跟案情相關的不能講？連柯文哲去關心爸爸狀況，讓民眾黨知道主席想法，如果連這件事檢察官都禁止，「這是總統賴清德要帶給民眾的民主法治嗎？」