曾任中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，將成為台灣女婿。台灣政治運動家周奕成說，台灣真的是尊重人權的國家。這樣一位大陸地區人民，他的父親是最大獨裁者的頭號政敵，台灣沒有拒絕他入境，真的是人權國家。
周奕成是野百合學運要角、第三社會黨發起人，並曾參與總統賴清德「國家希望工程」會議，現在大稻埕地區投入文創產業，擔任世代文化創業群執行長，是台灣重要的政治運動家、意見領袖。
周奕成說，看到薄瓜瓜變成台灣女婿的新聞，相當震驚。安全當然是個問題，希望他在台灣平安順利，也希望這對新人幸福喜悅。但周奕成覺得，這位年輕人有這樣的父母親，做過傷天害理的事，有過驚天動地的遭遇，「如果他的心理還是健康的，我也為他加油。」
周奕成也說，更佩服他的宜蘭岳家。「我想他們很愛護女兒，也愛屋及烏。願意接受這樣家庭背景的女婿，表現出台灣人的包容和開放。完全不是反串。真的是肯定台灣的人權和台灣人的文化。」
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周奕成說，看到薄瓜瓜變成台灣女婿的新聞，相當震驚。安全當然是個問題，希望他在台灣平安順利，也希望這對新人幸福喜悅。但周奕成覺得，這位年輕人有這樣的父母親，做過傷天害理的事，有過驚天動地的遭遇，「如果他的心理還是健康的，我也為他加油。」
周奕成也說，更佩服他的宜蘭岳家。「我想他們很愛護女兒，也愛屋及烏。願意接受這樣家庭背景的女婿，表現出台灣人的包容和開放。完全不是反串。真的是肯定台灣的人權和台灣人的文化。」