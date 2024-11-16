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▲「原力的黑暗面 」提出3個問題，指出這次臉書無預警下架財經粉專的原因。（圖／原力的黑暗面 Threads）

▲「原力的黑暗面」指出，這次很明顯是政府要求下架詐騙集團粉專，但臉書辨別錯誤，誤殺到正牌財經粉專。（圖／原力的黑暗面 Threads） ▲作家張曼娟粉專被告知違法，遭封「台灣地區看不到」，緊急讓小編到警察局去報案。（圖／張曼娟臉書）

▲主持人呂捷粉專也遭波及被臉書封鎖，所幸隔天就恢復正常。（圖／呂捷臉書）

昨（15）日晚間七時左右，臉書無預警將許多財經網紅帳號封殺，雖然在今（16）日網紅們的帳號都陸續回來，但他們還是對數發部相當不滿意。常常評論時事的粉專「原力的黑暗面」，也在社群平台Threads上發文表示，據說臉書給的下架理由是「政府要求」，但實際上根據法規政府即便想打擊詐騙，也不能強制要求臉書下架，他強調，「決定權還是在臉書手上」。而針對臉書下架的帳號大部分都是財經相關，他也解釋，詐騙粉專以財經粉專為大宗，事情就是這麼簡單而已。「原力的黑暗面」表示，昨晚許多知名財經粉專無預警被臉書下架，引發一陣騷動，過程中看到有粉專在罵數發部，因為據說臉書給出的下架理由是「政府要求」。接著「原力的黑暗面」在該粉專的留言區中提出三個問題。「台灣的數發部控制的了美國的社群軟體巨獸臉書嗎？」他提問後並直言，數發部沒那麼神通廣大，並沒有權限控制臉書要不要集體下架粉專，數發部可以提供名單要求臉書下架，但要不要下架的決定權還是在臉書，數發部沒有強制力，但雙方可以良性合作打詐。接著「原力的黑暗面」又提出兩個問題，「就算真的可以控制好了，請問下架財經粉專的動機是什麼？」、「為什麼被集體下架的是跟政治無關的財經粉專，而非立場不同的政治粉專或猖獗的詐騙粉專？」。他解釋，大家應該都有遇過冒牌投資粉專突然加好友，甚至還有冒牌粉專假冒本尊在經營發文的，這些詐騙情形長期為人詬病，政府當然不得不設法處理。既然沒有法規可以強制臉書下架詐騙粉專，蒐集假帳號名單要求臉書下架，或是請臉書大規模下架但保留白名單上的粉專，就是政府可以努力的方法。「原力的黑暗面」指出，這次很明顯就是政府要求臉書下架詐騙粉專卻錯殺到正牌的，最有可能的情形就是要殺黑名單卻誤殺到白名單，臉書顯然也發現了這個情形，趕快彌補錯誤，股癌等粉專也陸續恢復了。下架財經粉專的動機是什麼？原力的黑暗面說明，當然不是要針對財經粉專，而是冒牌的詐騙粉專，但臉書不小心誤殺到正牌粉專。至於為什麼被集體下架的是財經粉專？因為詐騙粉專以財經粉專為大宗，事情就是這麼簡單而已。原力的黑暗面表示，理解大家對於粉專無預警消失的錯愕和不滿，但遇到事情還是要保持理性解決問題，而不是未經充分思考就開炮，畢竟情緒性的發言往往經不起嚴謹邏輯的檢驗。他認為，數發部有必要發聲明解釋這次的問題出在哪，這些投資粉專的受眾很多，自己也是追蹤者，它們突然無預警消失，即使很快恢復也是很大的公關危機。必須盡快給個說法，不要讓輿論發酵。