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▲透過App的AR技術，使用者可利用智慧手機將真實的科學城場景與虛擬資訊結合，享受即時而生動的內容展示。（圖／南市府提供）

為了讓來訪沙崙智慧綠能科學城的民眾、企業，更加了解科學城，南市府經發局特別開發一款科學城專用導覽App「臺南沙崙漫遊」，導入AR擴增實境技術，讓參訪者能透過人景互動的方式，獲得更生動的導覽體驗。市長黃偉哲期盼透過這款App，能打開一扇讓公眾深入了解智慧科學城的窗口，看到這座現代化園區的努力與成果。黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城作為臺南市邁向智慧城市的重要基地，集聚了綠能、資安、智慧製造等領域的多項先進技術，致力於推動科技產業升級和低碳永續發展。透過「臺南沙崙漫遊」App，臺南市政府希望能打開一扇讓公眾深入了解智慧科學城的窗口，讓更多人看到這座現代化園區在智慧科技、綠色能源及產業創新方面的努力與成果。經濟發展局局長林榮川表示，傳統的園區導覽往往依賴靜態資訊牌、地圖或解說員的講解，而「臺南沙崙漫遊」顛覆了這種模式。透過App的AR技術，使用者可利用智慧手機將真實的科學城場景與虛擬資訊結合，享受即時而生動的內容展示。這不僅能吸引年輕族群，還能讓所有年齡層的參訪者都能更直觀、輕鬆地了解各設施的詳細用途。透過「臺南沙崙漫遊」，臺南市政府邀請所有對科技創新與綠色能源有興趣的民眾前來參觀，共同見證這座綠能與智慧的科學城未來發展。更多有關「臺南沙崙漫遊」的資訊與使用教學，敬請參閱官方網站或FB ，開啟沙崙智慧綠能科學城探索之旅。