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瑞銀財富管理投資總監辦公室今（16）日發布最新報告指出，關於美國最新科技出口管制的報導，可能引發半導體公司和更廣泛的科技行業波動，但優質人工智能（AI）相關公司的基本面依然穩健。投資者可以考慮結構化策略來應對短期風險。據報導，美國已要求台積電自 11 月 11 日起停止向中國大陸客戶出貨用於人工智能（AI）的先進晶片。根據路透社的報導，美國商務部信函詳細說明了限制適用于 7 納米或更先進制程的晶片。在美國提出該要求前幾天，美國總統選舉才剛結束，市場預計第四季度或將實施某種形式的晶片相關出口管制。美國商務部在 2022 年 10 月引入了此類限制，並計畫至少每 12 個月檢視一次。隨著最新一輪出口管制的更多細節披露，整體半導體行業的波動可能會加劇，而下任總統川普的潛在關稅政策或會構成額外不利因素。但我們繼續認為穩健的基本面應為受益於 AI 增長的優質半導體公司提供支援。一旦不確定性消除，投資者可能會重新關注基本面。 2022 年和 2023 年，受出口管制不確定性影響，半導體行業在當年 10 月大幅受挫，費城半導體指數較頂點跌幅最多曾達到約 15-20%。然而，由於影響似乎可控，該指數在接下來的幾個月出現反彈。雖然目前尚不清楚最新限制的影響幾何，但我們認為市場會在細節公佈時做進一步評估，判斷對特定公司的影響。鑒於大型科技公司承諾加大 AI 支出，受益於長期 AI 趨勢的半導體公司應繼續獲得支撐。 最近大型科技公司的財報顯示出這些企業繼續投資 AI 科技的意願。預計這些公司的對於 AI 的總資本支出今年將增長 50%至 2220 億美元，並在 2025 年再增長 20%至 2670 億美元，並且該估計在資本支出強度提升的情境下或還有進一步上調的空間。我們認為，大型科技公司強勁的 AI 投資支出的最大受益者是涉足 AI 半導體領域的公司，尤其是圖形處理單元（GPU）、定制晶片和高頻寬記憶體等領域。隨著採用率和變現率趨勢上升，AI 需求依然強勁。 除了對 AI 基礎設施的持續投資外，最近的科技企業財報還顯示出雲營收增長持續加速，表明 AI 變現率有趨勢上升的態勢。企業管理層的評論也表明各行業的 AI 採用率和效率都在不斷提升。我們繼續看好 AI，並認為該項科技將在未來幾年有望繼續推動增長。因此，瑞銀建議投資者應為波動性加劇做好準備，AI 敞口較低的投資者可以考慮利用結構化策略來構建長期配置，而 AI 敞口較高的投資者則可以考慮到期本金贖回策略。