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中共前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院家族第3代，也就是醫院創辦人許文政的孫女。對此，新聞主播張雅琴表示，她看到消息嚇一跳，但這樁婚姻代表兩岸美好的姻緣，而且他們是在國外念書認識，可見愛得很深，因為一般會考慮到薄熙來，至今仍被關在北京。媒體報導，薄瓜瓜已於13日抵台，他此行主要目的是為迎娶博愛醫院家族第3代女孩，將成為台灣女婿；薄瓜瓜並到宜蘭與女方家長見面、被安排在醫院健檢。張雅琴在政論節目上表示，她一開始看到消息時嚇一跳，薄熙來當時是當權一把抓，與中國國家主席習近平互相PK，但後來被說涉及貪汙，還被關在監獄中，但父親與兒子不相關，「兒子要當台灣女婿我們很歡迎」。張雅琴指出，薄瓜瓜結婚的是許文政三子許子文的女兒，而許文政曾任宜蘭縣議會議長，是馬英九時期的總統府資政，國民黨前主席洪秀柱叫許文政「乾爹」，加上許家經營博愛醫院，等於政商實力雄厚，早年被稱「博愛黨部」。張雅琴坦言，這樁婚姻代表兩岸美好的姻緣，而且他們是在國外念書認識，可見愛得很深，因為一般會考慮到薄熙來至今仍被關在北京。張雅琴認為，兩岸聯姻能促進彼此關係稍微和解，因此樂觀其成，而據傳將在本月22、23日，以包場方式於「新竹南園」主辦婚禮及宴客，傳出立法院前院長王金平也是座上賓。