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世界棒球12強賽B組，日本連續擊敗澳洲、韓國收下2連勝，不過擔任第三棒的辰己涼介至今7打數無安打，令日媒有些擔憂，日本監督井端弘和則選擇相信這位太平洋聯盟安打王，「明天我還是會讓他繼續上場。他一定能有所表現。」效力東北樂天的辰己涼介，本季表現倒吃甘蔗，擺脫季初的低潮，最終繳出158支安打、7轟，打擊率2成94，收下洋聯安打王寶座，此外，司職外野手的他，以397次刺殺，打破日職高懸76年的紀錄，滴水不漏的防守功力令人畏懼。不過12強前2戰，辰己涼介還未能找回狀態，對澳洲3打數無安打，昨天對韓國4打數無安打，不過在第5局兩出局時選到保送，促成了逆轉攻勢。井端弘和對27歲辰己涼介的信任並未動搖。昨天賽後井端弘和表示，「球隊現在贏球，他也還在適應比賽。雖然他還沒擊出安打，但明天我還是會讓他繼續上場。更換選手是很簡單的，但我相信他真正的打擊實力和潛力，明天他一定能有所表現。」日媒分析，井端弘和並不是一昧的「單純相信」，昨日清宮幸太郎的打席被換成代打佐野惠太，但令人疑惑的是兩人都是左打，且前者本季在得點圈有人時，打擊率高達3成93，比後者高得多，賽後井端監督的解釋，「清宮表現有點不對勁，他在打席中過於躁動，總是追逐球路，沒打出他應有的揮擊方式。」顯示他更注重的是選手當下的狀態，而非數據。