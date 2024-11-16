我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬宜颱風預估會是往西北方向前進，通過菲律賓呂宋島往南海走，對台灣沒有直接影響，不過外圍環流水氣會為台灣帶來降雨。（圖／截取自「Hsin Hsing Chia」YT）

▲萬宜颱風在下週一、下週二（18、19日）已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風於今（16）日11時減弱為熱帶性低氣壓，來不及登陸就在台灣近海消散，而萬宜颱風則是在今日上午增強為強烈颱風，前中央氣象局長鄭明典指出，萬宜颱風有對稱、清晰的颱風眼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興曬出各國預測萬宜颱風路徑潛勢圖，雖不會直接影響台灣天氣，但預估下週一、下週二台灣外圍水氣移入，宜蘭、花蓮、台東有局部雨，加上有機會與東北季風互相影響，這兩天影響台灣天氣最劇烈。中央氣象局長鄭明典鄭明典發文曬出萬宜颱風衛星雲圖，直呼萬宜颱風有「均勻的圓對稱，清晰的颱風眼，這是強烈颱風或很接近強烈颱風的特徵。」台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，則分析萬宜颱風各國的路徑預測、AI模式預測，他指出萬宜颱風預估會是往西北方向前進，通過菲律賓呂宋島往南海走明（17）日，新竹以北及宜花有局部陣雨，午後臺東有局部短暫陣雨， 桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。下週一（18）日桃園以北及宜花東有局部雨，午後南投以南山區及高屏有局部短暫雨。下週二（19日）受萬宜颱風外圍水氣移入，宜花東有局部雨，高雄以北亦有零星短暫雨。下週三（20日），桃園以北及宜花有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。中央氣象署預報指出，萬宜颱風在下週一、下週二（18、19日）已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，台灣水氣比較多，而下週三至下週五（20日至22日）宜颱風已經減弱遠離，不過東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭地區及北部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。