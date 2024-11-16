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▲趙露思（上）、劉宇寧（下）在古裝劇《珠簾玉幕》中飾演一對惺惺相惜的伴侶。（圖／珠簾玉幕官方微博）

▲▼劉宇寧（後）多次在戲外和趙露思（前）互動親密，手還放在趙露思胸前。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思（右）、劉宇寧（左）私下交情不錯，甚至有粉絲大讚他們夫妻臉。（圖／翻攝自微博）

中國最新上檔的古裝劇《珠簾玉幕》由人氣演員趙露思、劉宇寧主演，劇情包含權謀、經商是經典「大女主劇」，而劉宇寧和趙露思也不是首次在劇中演CP，這回再度搭檔本來有不少粉絲期待。但近日兩人一組戲外拍攝的寫真集互動疑似過於親密，劉宇寧甚至把手放在趙露思胸前，讓趙露思粉絲頗為不滿，兩方人馬甚至在網路上演口水戰，讓兩人之間的糾葛從戲裡延伸到戲外。由趙露思、劉宇寧主演的古裝劇《珠簾玉幕》目前在Netflix熱播中，隨著劇情走向越來越精彩，兩人戲外的互動也受到高度關注。近期趙露思、劉宇寧受邀拍攝一組時裝照，他們以情侶氛圍互動，儘管下戲了舉止還是相當曖昧，引起粉絲不滿，認為劉宇寧越矩了。只見劉宇寧把手搭在趙露思身上，兩人之間零距離，粉絲氣炸。趙露思粉絲怒罵劉宇寧蹭她熱度，「收斂一點吧，都下戲了」、「有些男的不紅還非要拉人炒作」、「這是劇方的宣傳手段嗎？著實不能接受」、「嗚嗚我們露思委屈了」、「手到底放哪邊，看不下去」。但也有人互挺雙方，認為兩人確實很適合演情侶，有最萌身高差，「官配CP出來營業怎麼了？他倆搭在一起就是好看啊」、「我樂意看他們灑狗糧，多來一點拜託」。趙露思、劉宇寧之前都曾在迪麗熱巴、吳磊主演的古裝劇《長歌行》當過配角，當時趙露思飾演落難公主，劉宇寧則是到處尋找她的侍衛，兩人擦出愛的火花，讓人看了心動不已。但之後趙露思翻紅成一線女主角，劉宇寧在去年才透過和劉詩詩合作的《一念關山》爆紅，不少人都認為兩人咖位天差地遠，始終覺得是劉宇寧在蹭趙露思熱度。不過演員戲外可沒這麼想，之前在劇方舉行的《珠簾玉幕》記者會上，幾名主演看起來互動都非常熱絡，劉宇寧跟趙露思甚至拍過放閃短片，只見他一把將趙露思攬進懷中，趙露思也露出害羞微笑，曖昧氛圍拉滿。而目前34歲的劉宇寧身高190公分，身材不錯，在當演員之前是抖音網紅歌手，出道後不少OST他也親自演唱，粉絲一夕間爆增不少，現在微博已有1919.5萬粉絲追蹤。