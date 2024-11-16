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NBA美國職籃克里夫蘭騎士今（16）日在主場迎戰來訪的芝加哥公牛，也是雙方本季NBA盃的首場賽事，而賽前豪取13連勝、開季至今未嘗敗績的騎士隊，今日則在一哥Donovan Mitchell砍下全場最高37分的帶領之下，本場比賽在自家主場作戰的騎士隊，首節就火力全開，團隊單節命中率高達86.4%，首節打完就以49：34取得雙位數領先。來到第二節比賽，公牛在場上開始找到進攻節奏，團隊單節攻下39分，但雙方易籃再戰後，第三節比賽你來我往，公牛一度靠著Coby White的三分進球，取得90：89超前，不過隨後騎士則回敬一波10：1的攻勢，比賽來到決勝節，騎士很快就展現出搶勝氣勢，Donovan Mitchell率領球隊在第四節開賽後打出一波12：2攻勢，隨後Darius Garland、Caris LeVert等角色球員也適時跳出，，順利收下開季14連勝，至今尚未嘗過輸球滋味。本場比賽騎士團隊一共5名球員得分上看雙位數，，附帶7籃板4助攻；Darius Garland貢獻29分9助攻，Jarrett Allen得到24分10籃板。騎士今日勝出後，目前豪奪開季14連勝，且仍未嘗敗績，戰績高居聯盟第一。而