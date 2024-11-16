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▲臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣已有局部豪雨發生，今（16）日臺南、高雄、屏東、臺東地區有局部大雨發生的機率。（圖／取自中央氣象署）

天兔颱風已於11時30分解除海陸警報，不過颱風消散後風雨還沒停，中央氣象署發布「熱帶性低氣壓特報」，提醒屏東、高雄沿海空曠地區及澎湖仍有強陣風。並且大雨特報還沒解除，臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣已有局部豪雨發生，臺南、高雄、屏東、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。中央氣象署11時30分發布「熱帶性低氣壓特報」，熱帶性低氣壓（原天兔颱風），中心氣壓1000百帕，今（16）日11時在北緯22.1度，東經120.5度，即在鵝鑾鼻西北西方約40公里之處，向東北東轉北北東移動，今日屏東、高雄沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。提醒民眾中央氣象署大雨特報還沒解除，臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣已有局部豪雨發生，今（16）日臺南、高雄、屏東、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。