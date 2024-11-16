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高雄混跡黑幫的新生代、綽號「皓皓」的蕭姓男子，現年32歲，13年前曾揪眾持械圍毆4名男女，其中1人重傷送醫不治，法院將他判刑8年8月後逃亡發布通緝。近日警方掌握行蹤，出沒在楠梓地區醫院，疑似探望住院的女友，警方埋伏成功圍捕，結束逃亡近10年的生涯，並從身上搜出毒品K他命。據了解，皓皓混跡高雄梓官、左楠地區，是高雄「蚵仔寮茶行」、「左營茶行」成員，13年前因手下李姓少年為交女友毆打紀姓少年，紀男找來綽號「豪哥」的尹姓男子出頭，雙方相約談判。2011年11月1日晚間，皓皓率手下到高雄市楠梓區德民路右昌森林公園，與尹男等人談判，因談判未果、相互嗆聲拚輸贏。皓皓等人離去後召集人手，隨即帶著球棒、高爾夫球桿、鋤頭和金屬器械折返公園，包抄尹男夫妻等4人，打成1死3重傷。警方獲報到場時，現場早已鳥獸散，20天後落網，一審依殺人罪判處皓皓12年，其餘犯嫌為6月至11年徒刑，幾經上訴後改依傷害致死罪判8年8月，2015年最高法院駁回上訴定讞。因蕭男拒絕入獄服刑，被通緝迄今10年，隱匿身分及住居所，四處躲避生活，警方還掌握他在逃亡期間另涉他案，被列為治平掃黑對象緝捕。直到本週三，警方接獲密報，指出皓皓現蹤高雄市楠梓區大學東路某醫院，專案小組立即趕赴查緝，果然在病房裡發現他，疑似探望住院的女友，並從身上搜出K他命等證物，將他緝捕歸案。