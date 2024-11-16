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世界棒球12強賽，昨晚在台北大巨蛋進行「日韓大戰」，湧入2萬0028人進場，場上打得激烈，場邊球迷也樂得互嗆，比賽中韓國投手一次觸身球引發球迷鼓譟，日媒形容，現場氣氛變得異常緊張而複雜，完全體現了國際賽事獨特有的氛圍。日媒撰文寫道，日韓大戰發生了一次引人注目的事件，5局上日本1分落後，兩人出局攻佔一二壘，此時栗原陵矢站上打擊區，韓國第三任投手左投郭道圭投出本場個人第9球，直接砸在了栗原陵矢右肘附近，形成觸身球。這一瞬間，三壘側的日本球迷爆出了強烈的噓聲和不滿的反應，與此同時，一壘側的韓國球迷則做出截然不同的回應，紛紛用掌聲來鼓勵場上的球員。日媒形容，「隨著噓聲和掌聲交織在一起，現場氣氛變得異常緊張而複雜，體現了國際賽中獨有的氛圍。兩國球迷的反應截然不同，展示了比賽的激烈與情感碰撞。」兩國球迷的應援方式也大不同，韓國打者攻擊時，除了會播放選手個人歌曲外，球迷會跟著起身合唱與熱舞，應援團還會使用哨音帶領節奏，合力喊出不同的口號搭配手勢；日本隊雖沒有音響播放音樂，而是現場用樂器演奏，因此整體聲援聲較小，但鼓掌、口號都相當整齊，球迷普遍也都坐在座位上，展現獨特的日式應援。