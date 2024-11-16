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▲Maple是乘載著閃電狼的傳奇中路。（圖／翻攝自網路）

▲2024年確定是Maple職業生涯的最後一年。（圖／記者黃建霖攝）

《英雄聯盟》LOL PSG戰隊的明星中路選手Maple（黃熠棠），稍早在實況中正式宣布，將在今年底打完KeSPA盃後正式退役，消息曝光立刻引發大批粉絲不捨，《NOWnews》也將盤點這位乘載閃電狼靈魂的台灣傳奇中路的輝煌生涯成績。Maple出生於1997年10月10日，目前27歲，在2013年時就以楓棠歲月在英雄聯盟台服高端闖出名堂，隨後加入橘子熊（Gamania Bears）戰隊，更出現了「」的經典梗。此外，2014年在亞洲統神實況時，在台服高端與楓棠對上，當時雙方都使用招牌角色，統神拿出古拉格斯酒桶，楓棠則使用刺客劫，展開了一場頂尖對決。後來橘子熊戰隊易主，變成閃電狼，而楓棠更一路在閃電狼待到2018年底，期間斬獲無數國際賽事佳績，包含 IEM英特爾極限高手盃 Season11 總冠軍、2016年 英雄聯盟季中邀請賽四強、2018年亞運銅牌、2022年杭州亞運銀牌等。隨後Maple就在2018年轉往 LPL 發展，待過蘇寧、LNG等隊，隨後又回到PCS賽區加盟 PSG 塔龍，1年後又短暫回到LPL AL，後來又在2022年前往北美掏金，加盟TSM戰隊最後又返回PSG，直到本次宣布退役。過去Maple曾在職業賽事中出現4次五連殺，分別是在2015年08月16日對決HKA使用維克特、2016年06月26日對決HKA使用冰鳥、2018年03月25日對決HKE使用卡薩丁，以及2023年8月4日對決WP使用杰西。今年世界賽中，PSG在瑞士輪連續遇上個賽區的第一種子敗北，無緣晉級8強淘汰賽，Maple也在稍早實況中親口宣布，將在年底打完Kespa杯要退役了，11年職業生涯畫下華麗句點。2013年 戴爾國際邀請賽 冠軍2015年 IEM英特爾極限高手盃 Season 9 台北站 冠軍2015年 英雄聯盟世界大賽八強2016年 英雄聯盟季中邀請賽四強2017年 IEM英特爾極限高手盃 Season11 總冠軍2017年 英雄聯盟季中邀請賽 四強2018年 英雄聯盟季中邀請賽 四強2021年 英雄聯盟季中邀請賽 四強2024年 英雄聯盟季中邀請賽 八強2016年 Riot巴塞隆納全明星賽 1v1單挑賽 亞軍