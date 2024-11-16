昨（15）日晚間臉書再次出包，突然大量封鎖財經粉絲專頁，雖然凌晨就已經陸續恢復，事後也有知情人士指出封鎖一事是因「網路詐騙通報查詢網」的活動才鬧出的烏龍，但受害苦主們依然相當無奈。其實近年來臉書詐騙案頻頻發生，張鈞甯、小楨、隋棠也都慘被冒充，不少詐騙集團看準公眾人物自帶的光環及流量，假冒對方斂財，離譜行徑也讓不少明星感到氣憤與困擾。
臉書詐騙把張鈞甯逼到罵人 怒斥：鬼話連篇不要信
向來好脾氣的演員張鈞甯，日前就因「臉書詐騙」罕見發飆，只會在臉書分享生活與工作的她從來不曾發表關於理財、投資的言論，但她也曾被爆出靠投資股票，3個多月獲利5700萬元，被封「新一代女股神」。有不肖份子看準這點，以她的名義開設假粉專，在粉專中頻頻發布：「每天分享給您的股市技巧交易策略相關內容」、「點擊詳情，看我是如何靠投資大賺5500萬」等假消息誘導粉絲點擊，氣得張鈞甯直接把詐騙貼文截圖公開直呼：「姐又看到什麼了」、「鬼話連篇不要信！」
減肥歷程遭利用賣藥 小楨狠批政府都不管詐欺
藝人小楨也是遭到臉書粉專詐騙的受害人之一，昔日為多囊性卵巢症候群所苦的她，一度出現因內分泌失調而導致的體重肥胖問題。沒想到有人看準這點盜用她的照片長達3年，並開始在臉書與網上販售減肥藥、壓力褲等減重產品，直接讓小楨氣炸怒斥詐騙集團：「真的很不要臉！褲子肯定很難穿才需要用騙的！」、「政府都不管，其實這是這些一小條一小條的詐欺加起來是一個很大的詐騙集團。」
隋棠假粉專狂吸11萬粉 盜用照片還開推廣斂財
育有3個兒女的女星隋棠，婚後著重經營家庭生活，正能量滿滿的她也時常在臉書上分享育兒之道與心靈雞湯。不料卻有人以隋棠的名義開設粉絲專頁「隋棠說」，不僅盜用她的照片，還開啟推廣賺流量斂財，粉絲專頁的巔峰時期甚至有超過11萬人追蹤按讚。詐騙集團囂張的舉動也引起隋棠本人的注意，讓她急忙發文叮嚀粉絲：「請不要一直盜用我的照片」、「這個是洗粉絲詐騙專頁喔，大家不要上當！」直到隔天早上，「冒牌隋棠」才遭到臉書封鎖。
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向來好脾氣的演員張鈞甯，日前就因「臉書詐騙」罕見發飆，只會在臉書分享生活與工作的她從來不曾發表關於理財、投資的言論，但她也曾被爆出靠投資股票，3個多月獲利5700萬元，被封「新一代女股神」。有不肖份子看準這點，以她的名義開設假粉專，在粉專中頻頻發布：「每天分享給您的股市技巧交易策略相關內容」、「點擊詳情，看我是如何靠投資大賺5500萬」等假消息誘導粉絲點擊，氣得張鈞甯直接把詐騙貼文截圖公開直呼：「姐又看到什麼了」、「鬼話連篇不要信！」
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藝人小楨也是遭到臉書粉專詐騙的受害人之一，昔日為多囊性卵巢症候群所苦的她，一度出現因內分泌失調而導致的體重肥胖問題。沒想到有人看準這點盜用她的照片長達3年，並開始在臉書與網上販售減肥藥、壓力褲等減重產品，直接讓小楨氣炸怒斥詐騙集團：「真的很不要臉！褲子肯定很難穿才需要用騙的！」、「政府都不管，其實這是這些一小條一小條的詐欺加起來是一個很大的詐騙集團。」
隋棠假粉專狂吸11萬粉 盜用照片還開推廣斂財
育有3個兒女的女星隋棠，婚後著重經營家庭生活，正能量滿滿的她也時常在臉書上分享育兒之道與心靈雞湯。不料卻有人以隋棠的名義開設粉絲專頁「隋棠說」，不僅盜用她的照片，還開啟推廣賺流量斂財，粉絲專頁的巔峰時期甚至有超過11萬人追蹤按讚。詐騙集團囂張的舉動也引起隋棠本人的注意，讓她急忙發文叮嚀粉絲：「請不要一直盜用我的照片」、「這個是洗粉絲詐騙專頁喔，大家不要上當！」直到隔天早上，「冒牌隋棠」才遭到臉書封鎖。