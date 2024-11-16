正在大臺南會展中心舉辦的2024南台灣生物技術展，將一連展到18日落幕。今天適逢假日，一早即出現參觀人潮。今年生技展集結有農業科技主題館、農業部漁業署、國科會館及多所國立大學等產官學界，展出多樣生技保健食品、保養品、有機農產品、友善農業資材、漁業產品等，是一次多面向暨跨領域展出，也是難得的交流機會。
其中，由農業部指導的農業科技主題館，展出由財團法人農業科技研究院及財團法人台灣經濟研究院所研發的新技術，台灣天然草藥動物皮膚舒敏藥膏，現場提供藥膏試用、優化農業微生物應用性-劑型加工調製技術平台、國產藥用植物指標衰選與商業量產化平台，另有多家海報成果展示，每日16:00於農業科技主題館填寫簡單問卷，答對者即可獲得精美禮物一份。
主辦單位表示，對民眾而言，生物技術或許是一門深奧學術研究，但藉由企業研發創新，結合民眾生活需求推出的新產品，透過會展呈現，將讓民眾對生技有全新認識。此外，此次參展單位集結了國內產官學界，希望藉由現場互動交流，更帶動台灣生技產業蓬勃發展。
南台灣生技展於15登場，展至19日一連4天展期中，舉辦”小樹苗天天送，一起為未來植林”活動，每日下午2:30於農業科技主題館免費發送小樹苗，品種有台灣烏心石、樟樹、田代氏石斑木、台灣野牡丹藤、山素櫻、忍冬，每日限量120株(不挑款)，送完為止，為響應環保請自備提袋，歡迎民眾踴躍索取。
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主辦單位表示，對民眾而言，生物技術或許是一門深奧學術研究，但藉由企業研發創新，結合民眾生活需求推出的新產品，透過會展呈現，將讓民眾對生技有全新認識。此外，此次參展單位集結了國內產官學界，希望藉由現場互動交流，更帶動台灣生技產業蓬勃發展。
南台灣生技展於15登場，展至19日一連4天展期中，舉辦”小樹苗天天送，一起為未來植林”活動，每日下午2:30於農業科技主題館免費發送小樹苗，品種有台灣烏心石、樟樹、田代氏石斑木、台灣野牡丹藤、山素櫻、忍冬，每日限量120株(不挑款)，送完為止，為響應環保請自備提袋，歡迎民眾踴躍索取。