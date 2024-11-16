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新北市新莊區合署辦公大樓本月初才發生公務員於辦公室輕生，引發各界議論後，近日又再傳出任職淡水區公所的37歲陳姓女主管，於今年10月初被人發現於新莊住處身亡，死者才剛調任1個月，過去曾向家人透露工作壓力大，讓家人相當心疼。據了解，陳女在新北市府體系內服務已約10年，才剛調任至淡水區公所近1個月時間，生前曾向家人透露工作壓力大，心情常感低落，家屬因遲遲聯繫不上人，前往陳女位於新莊住處後發現憾事。警方到場勘驗，現場未留遺書，環境亦無異常跡象，經確認現場無外力介入跡象，初步排除他殺，遺體經檢警相驗後發還家屬，後續交由家屬處理，詳細死亡原因還有待進一步釐清。