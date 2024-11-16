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苗栗縣泰安鄉一名18歲少女，疑遭人蛇集團拐騙至緬甸，日前，她透過網路通訊，向秋姓母親發出求救訊息，表示「唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」等，而少女於本月8日失聯，對此，苗栗大湖警分局證實，已正式受理秋姓母親的報案，由於少女確定出境，也轉請外交部協助，並持續調查少女曾接觸過的對象。據《自由時報》報導，秋母向警方供稱，女兒因聽信同學的說詞，想到泰國打工賺錢，之後就接到女兒的LINE訊息，告知「我已經到了泰國」，之後就一直失聯，但詭異的是，透過女兒手機門號定位，卻顯示她人在緬甸的克倫邦，焦急之下前往大湖警分局報案，並向立委高金素梅陳情，請求協助。秋母指出，通過女兒回報的文字訊息，認為女兒行動遭到控制，後來又接到女兒求救「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「不要放棄救我」，之後就失聯至今。大湖警分局表示，已受理秋母報案，經查證少女確實於當天出境，隨即轉請外交部協助，希望早日救回少女。