中國男星黃曉明今年9月霸氣認愛網紅葉珂後，女方在網路上先是失言批評歌手伍佰、陶喆以及蔡依林的歌猥瑣、丟人，後來又被爆出與前夫的諸多黑料，近日葉珂在微博發文宣佈退網，回歸平凡人生活。黃曉明昨（15）日出席電影首映會，鞠躬長達8秒道歉，他哽咽強調，「一定會處理好私事，同時也會努力把自己工作做好，拍更多好的影視作品獻給大家。」

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葉珂日前先是在直播中批評伍佰、陶喆以及蔡依林的歌猥瑣、丟人，她與前夫之間的金錢糾葛也被攤在檯面上，甚至有傳出葉珂向黃曉明要人民幣2.7億（約新台幣12億元）的分手費，但最後遭到否認。葉珂的種種黑料也連帶影響到黃曉明的形象，讓他在電影首映會上鞠躬8秒向大眾道歉。

▲葉珂被黃曉明霸氣認愛首發聲！曾同框Angelababy合照被挖出。（圖／翻攝微博）
▲有謠言指出葉珂（見圖）曾向黃曉明討要人民幣2.7億的分手費，但隨即被兩人否認無此事。（圖／葉珂微博）
葉珂前幾日才宣布退網！黃曉明鞠躬8秒道歉

黃曉明昨日出席《戴假髮的人》廈門首映會現場，對於女友葉珂鬧出的風波鞠躬8秒道歉，「我真的非常抱歉，內心真的很難過，但是沒有辦法，其實大家給我的留言，我也都看到了，我一定會處理好私事，同時也會努力把自己工作做好，拍更多好的影視作品獻給大家，我想再次跟大家說一聲對不起。」

葉珂先前發文宣布將退出網路，先向大眾道歉因為不實的輿論，以及個人發言佔用公共資源，給社會帶來不好的影響。她接著說經過反思之後意識到自己的不足，認為先前不是公眾人物，「以後也不會是」，希望未來可以回歸平穩的生活，除此之外她透露目前因身體不適及家人因素，決定退出網路。

▲葉珂在微博發文表示，為自己過去失言佔用社會版面道歉，經過反省，決定退出網路，當回一個平凡的人。（圖／葉珂微博）
▲葉珂在微博發文表示，為自己過去失言佔用社會版面道歉，經過反省，決定退出網路，當回一個平凡的人。（圖／葉珂微博）
▲黃曉明在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。
▲黃曉明在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。（圖／新浪娛樂微博）

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