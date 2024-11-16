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▲天兔颱風已解除海陸警報，不過萬宜颱風已在今早8時增強為強烈颱風。（圖／取自中央氣象署）

▲明天到下週一、下週二，基隆北海岸、宜蘭大台北山區有大雨或局部性豪雨，中部地區也有較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風海陸警報已解除，並且在上午11時減弱為熱帶性低氣壓，不過今（16）日台東地區、台南以南還是有局部性大雨，入夜後東北季風影響，降雨區域轉為北部、東北部，並且明（17）日起至下週二（19）日受到東北季風、萬宜颱風影響，北部及東北部氣溫下降，低溫下探攝氏19度，基隆北海岸及大台北山區可能有局部豪雨。天兔颱風已在今（16）日上午11時減弱為熱帶性低氣壓，但它還在西南方近海往台灣南端陸地接近，氣象署也發布「熱帶性低氣壓特報」，台東地區、台南以南還是有局部性大雨，中央氣象署氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔颱風已解除海陸警報，不過萬宜颱風已在今早8時增強為強烈颱風，位於鵝鑾鼻南南東方1230公里之海面上，向西北西移動，對臺灣天氣無直接影響，但下週一起進入南海後，會間接為臺灣帶來水氣。降雨方面，今（16）日晚間雨勢會逐漸趨緩，不過目前仍有大雨特報，臺東及南部地區，仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫降雨發生，外出要攜帶雨具備用；到了晚上東北季風南下，明（17）日東北季風增強，未來一週受到東北季風以及萬宜颱風影響，明天到下週一、下週二，基隆北海岸、宜蘭大台北山區有大雨或局部性豪雨，中部地區也有較大雨勢。若颱風外圍環流如期離開，下週三（20日）水氣減少，桃園以北、東半部地區、中南部山區仍有降雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區有較大雨勢。溫度方面，下週一到下週三清晨，北部、東半部明顯降溫，金門馬祖低溫探攝氏18度，北部、東北部攝氏19度，中部低溫約攝氏20度，中南部低溫攝氏21度至22度；下週一、下週二（18日、19日）北台灣高溫降溫明顯，剩下攝氏24度，日夜溫差小，其他地區高溫也略下降。