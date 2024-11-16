我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周冬雨（左）與劉昊然（右）和做的電影《燃冬》票房表現不佳，不過觀眾已不在乎，更在乎的是他們的戀情。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨（左）與劉昊然（右）的感情又是否能走向長久，還有待時間驗證。（圖／翻攝自微博）

金馬影后周冬雨近日與小5歲大陸男星劉昊然戀情頗受關注，日前兩人因低調聚餐而再度引發熱議。儘管兩人主演的電影《燃冬》票房表現不佳，網路評分也未達預期，但這似乎並未影響他們的感情基礎。近日，有媒體拍到兩人一同用餐並搭乘同車離開的畫面，瞬間成為中國網友關注焦點，粉絲紛紛表示：「這狗糧我不吃，但還是忍不住想看！」入行沒多久就拿下台灣金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎等華語電影三大獎，成為華語影壇最年輕的三金影后，也是中國唯一的90後三金影后，她的實力不容小覷，從影以來佳作不斷，無論是電影《平原上的火焰》還是她的多元演技表現，都奠定了她在業界的穩固地位。而她近日傳出的緋聞對象，現年27歲的劉昊然也是大陸炙手可熱的影壇新星之一，累積票房已突破190億人民幣，並即將挑戰200億的輝煌成績。他的新片《唐人街探案1900》定檔2025年春節，令人期待。兩人之前合作《平原上的火焰》時便曾傳出緋聞，但未有實質證據。不過，根據某些知情人士透露，劉昊然早在2019年就對周冬雨展現出濃厚的好感。此次的《燃冬》儘管票房失利，卻意外曝光了這段戀情。雖然外界對電影的評價褒貶不一，但兩人的感情似乎正處於穩定成長階段。從坎城影展到中國宣傳，劉昊然與周冬雨的默契讓人津津樂道。他們在《燃冬》路演時的互動，雖然克制卻充滿深意，粉絲紛紛揣測這對情侶是否已走向公開化。外界也期望兩人未來能繼續合作，用實力打造更多經典作品。儘管兩人選擇低調處理感情，但從曝光的互動細節中，不難看出他們之間的深厚情誼。對於這對地下情侶未來是否公開，他們的感情又是否能走向長久，還有待時間驗證。