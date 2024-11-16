我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽B組，韓國昨天以3：6不敵日本，小組賽以1勝2負暫時並列第4，面臨淘汰邊緣，韓媒瘋狂分析各種晉級方式，苦嘆希望不大，「對台灣輸球是致命傷。」韓媒分析，由於韓國首戰以3：6敗給中華隊，因此就算最終戰績相同，在對戰勝負上仍居劣勢，因此韓國要晉級的最理想劇本是，日本全勝，韓國、澳洲和中華隊都是3勝2負，後三隊形成「三角關係」，然後韓國必須在最後一戰大比分擊敗澳洲，才有望靠對戰成績搶下最後一張晉級門票。另個劇本是，假若日本全勝，韓國剩下兩戰對多明尼加和澳洲都要全勝，同時寄望澳洲擊敗台灣，韓國才有機會，不過韓媒苦嘆，從實力上來看，可能性極低，在對戰勝負關係上也居劣勢，「尤其對中華隊的輸球是致命傷。」此外，若今晚中華隊擊敗日本，取得3連勝，那麼韓國隊晉級的希望將幾乎破滅，除非日本最後兩戰對多明尼加和古巴都輸球，否則韓國就無望。