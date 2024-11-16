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台灣數十個財經臉書粉專昨晚突然集體遭封鎖下架，多位名人、網紅遭波及，受害粉專紛紛將矛頭指向數位發展部。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（16）日受訪時表示，數位部打擊財經詐騙，但切莫不要扼殺無辜，也不要傷及善良的第三者，封鎖犯罪嫌疑粉專的作為要審慎，若有波及無辜，應該檢討。台灣數十個財經臉書粉專昨晚突然集體遭封鎖下架，包含吳淡如、股癌、張曼娟、楊禮軒等人都是受害者，被封鎖的「股人阿勳」更感嘆說，「詐騙橫行，數發部拿沒轍，內政部警察局卻還提油滅火，我的天啊」。對此，吳思瑤受訪時表示，政府通過打詐四法，將財經類案件列為偵辦重點，社群詐騙確實多，數發部要打擊數位財經詐騙方向是對的，但切莫不要扼殺無辜，也不要傷及善良的第三者。吳思瑤直言，若封鎖不是有詐騙行為的粉專，當然要檢討，社群財經詐騙多，要打擊這類行徑，應事實明確才能封鎖，因此數發部要檢討。針對粉專被封鎖一事，數發部今發出2點聲明，強調此次事件非數發部要求臉書下架，在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。