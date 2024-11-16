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▲▼花花一走到哈哈鏡前面，就發現自己「變形」了，且各個角度還有不同變化，有時眼歪嘴斜，有時雙眼變成跟外星人一樣大，讓牠越看越疑惑。（圖／翻攝自小紅書＠小花花的每一天）

▲小紅書帳號「小花花的每一天」經常分享比熊犬「花花」可愛的日常生活。（圖／翻攝自小紅書＠小花花的每一天）

中國安徽省一隻4歲超萌比熊犬「花花」，經常做出無厘頭又搞笑的行為。這天媽媽買了一面哈哈鏡，花花站到鏡子前，突然驚覺自己「變形」了，眼歪嘴斜的模樣讓牠當場看傻，困惑地望向媽媽，似乎是在問「馬麻…我…真的長這樣…？」影片曝光後，觀看數立即飆到57萬次，網友們紛紛笑喊：「表情真是太有戲了！」小紅書帳號「小花花的每一天」經常分享比熊犬「花花」可愛的日常生活，飼主這天在網路上買了哈哈鏡，想要來惡整花花。而花花一走到鏡子前面，就發現自己「變形」了，且各個角度還有不同變化，有時眼歪嘴斜，有時雙眼變成跟外星人一樣大，讓牠越看越疑惑，無助地望向媽媽，彷彿是在問：「馬麻⋯我⋯真的長這樣⋯？」花花不斷走到哈哈鏡前反覆確認，始終搞不懂為何自己會變形，可愛的反應全程都被飼主錄下來，讓網友們笑翻，影片吸引高達57萬觀看次數。網友們不只敲碗飼主推出花花表情包貼圖，更笑喊「小狗：我好想要有容貌焦慮了」、「表情真是太有戲了」、「委屈小狗狗上線了」、「狗：我怎麼突然長得有點亂七八糟的了」。