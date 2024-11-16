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今（16）日上午11時許，有民眾目擊，高鐵0814車次的第10車廂內，有2名乘客發生口角爭執，其中1人竟揮拳攻擊女乘客，之後又拿出刀械威脅，讓現場乘客全都嚇壞，目前警方正持續釐清中。據了解，高鐵0814車次的第10車廂，一名男子疑似因不慎碰到女子腿部，雙方進而發生口角，男子一時情緒激動，竟掏出預藏好的刀械，朝前方座位插入，當高鐵抵達台北車站時，該名持刀男子已逃離現場，目前警方還在追緝中。鐵警指出，持刀案未造成旅客傷亡，已到案發車廂勘查採證完畢、並扣押該匕首，後續將送往北市警局保安科鑑定，是否違反槍砲彈藥管制條例。對此，高鐵公司表示，獲悉消息之後，已立即通報鐵路警察，此事件並未造成任何旅客受傷，也未對高鐵營運造成影響，高鐵公司呼籲，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全的異常行為，可立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。