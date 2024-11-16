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▲拳王泰森雖然年事已高，但重拳威力依舊強大。（圖／美聯社／達志影像）

▲保羅（Jake Paul）靠著年輕體力優勢，在後續回合積極進攻取分，贏下比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲第八回合讀秒階段，保羅將雙拳舉直向泰森致意，在結束後更鞠躬致意。（圖／美聯社／達志影像）

全球矚目的老拳王泰森（Mike Tyson）與網紅保羅（Jake Paul）炒作已久的世紀之戰「tyson vs paul」，剛才在Netflix平台上透過直播展開，27歲網紅保羅（Jake Paul）對上58歲老拳王泰森（Mike Tyson），這場相差31歲的世紀之戰，在開打前就被戲稱是爺孫拳賽，而本場世紀之戰最終結果，還是由年輕人Jake Paul取得勝利，賽事中的亮點也出爐了。第一回合開始泰森就積極出拳強勢進攻，而保羅則是相對被動的一方，老當益壯的泰森拳威相當驚人，保羅一下就被打到昏頭不斷緊抱泰森拖延。裁判短暫喊停後，輪到保羅開始連續出拳，不過都被泰森防下，沒有造成太大效果，第一回合就此結束。第二回合開始，雙方持續試探，但是能明顯看出泰森在技術層面上的優勢，出拳又快又精準，一個下左勾拳砸上保羅臉頰，保羅則是被泰森拳擊的威力稍微打芒了，一直被逼到角落，或是抱住泰森拖延，明顯陷入被動，場邊觀眾也開始鼓譟。第三回合一開始，泰森展開猛攻，直接衝向保羅，雙方也開始互相交拳，此時保羅的連續三個左拳打到泰森右臉，年輕人的耐力優勢開始顯現，這回合保羅好幾次重拳都成功碰到泰森臉部。不過節奏緩下來之後，泰森也回敬一次猛攻，回合結束的鐘聲再次響起。第四回合，雙方身體已經熱開，進攻的節奏也越來越快，不過都沒有明顯出現改變戰局的攻勢時間逐漸消耗，這回合雙方都沒有任何動作就結束。第五回合，下半場開始後，保羅再次主動發起進攻，好幾次出拳但都被老經驗的泰森防守下來，而泰森此時則以側身閃躲為主，似乎想消耗保羅體力。時間剩下20秒時，泰森策略明顯奏效，保羅的出拳變得軟弱無力，體力明顯有下滑，回合再次結束。第六回合開始，泰森依舊保持守勢，把拳套合併放在下顎前，讓保羅持續出拳尋找間隙反擊，不斷出拳的保羅拳威明顯下降，趨前的速度也變慢了許多，到本回合結束時，本場比賽都還沒有出現決定性的攻擊。第七回合開始後，泰森重新展開攻勢，一開場就好幾個重拳攻擊，但保羅也成功防下。隨後保羅又持續出拳，泰森再次轉為守勢，等待保羅出拳空隙用小勾拳反擊。而保羅雖然體力明顯下滑，但是仍然積極出拳。在回合剩20秒之時，保羅逮到泰森破綻，左、右、左連三個組合拳再次打中泰森的頭部，不過還是沒有造成明顯的傷害。第八回合，最後回合開始，雙方起初還是在持續試探，保羅持續積極出拳，希望能在判定分上勝出，而分數落後的泰森則似乎在找尋一擊重拳K.O的機會。最後讀秒階段雙方都沒有再進攻，保羅雙拳合併也對泰森表達敬意，泰森也擁抱保羅給予鼓勵。最終結果，Jake Paul以 78比74 在分數上贏過泰森取勝，泰森只在前兩回合取得勝利，後續6回合都是年輕人保羅拿下。賽後採訪環節，Jake Paul也公開繼續大讚泰森：「他是GOAT，他是傳奇，我永遠尊敬他。」