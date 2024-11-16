我是廣告 請繼續往下閱讀

▲畢書盡表示，自己因為前公司要求，所以之前才沒有說明戀愛的過程。（圖／NOWnews資料照）

▲畢書盡強調自己沒有棄養過寵物，一連串的黑料他將交給律師處理。（圖／翻攝自畢書盡臉書）

39歲歌手畢書盡（Bii）12月將推出新專輯，不過近日卻爭議纏身，不僅爆出和前東家老鷹音樂的合約糾紛，遭求償3千萬，近來還有女網友在社群平台上爆出黑料，指控他劈腿、棄養小狗，昨（15）日畢書盡經紀公司發出聲明，強調一切都是惡意中傷，將追究法律責任。今日稍早畢書盡再度澄清，表示傷害到自己家人，不會再忍讓下去，自己是在結束上一段感情才和太太在一起的，因為前公司說，「那些謠言不要理會就會過去」，沒想到如今誤解卻變成惡意攻擊，強調一切都是無中生有的謊言。畢書盡稍早在IG發文表示，和前公司的合約事件被媒體報導之後，那2天心情非常複雜，接著還突然有網路文章指名道姓的攻擊他，「不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。」畢書盡透露，他曾經被要求對感情生活要低調，不能對外公開戀情，就連求婚、訂婚等人生歷程，也都沒機會分享，直到結婚才直接公布，結果在這個情況下，「現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。」讓他相當無奈。畢書盡強調，自己是結束上一段感情後，才和妻子交往的，所以希望大家對女方不要有誤解，之後他提出共組家庭的想法，也終於和妻子結婚，「婚後有了我最愛的冰冰，這些，都是一對平凡夫妻的日常」。在此之後他曾數度向前公司要求，想要好好對粉絲說明，不過都被拒絕，「當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，『那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家』」，沒想到從那時到現在，那些誤解甚至變成惡意攻擊。畢書盡表示，自己不在意被指控負心、劈腿，但不想再讓另一半背負莫須有的罵名，以及承受這些誤解，「對於曾經付出的真心，我會收回但不會後悔，唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久，這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄」，也因此他決定這次要堅決出面保護自己愛的人以及家人。畢書盡也說明，自己和前女友共養了4隻狗狗，2人分手後，各自照顧一隻狗，其餘2隻交給他當兵時信賴的學長，當時還真心音為幫狗狗找到好主人而感到欣慰，雖然後續因為工作、家庭而忙碌，比較少跟學長聯絡，但他強調自己從來沒有棄養過寵物，「以上是此時此刻我想跟大家分享的心情，請歌迷們不要為我擔心，我很好，我會用我愛的音樂和表演繼續帶給大家好的作品」，至於網路上無中生有的謊言，他表示不會一一回應，將交給委任律師蒐證處理，「那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。」