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▲「AI辨識詐騙文件印鑑關防系統」，一旦查獲詐騙集團成員，即可依該分析結果，結合偵訊技巧有效取證，向上溯源，有效打擊犯罪。（圖／高市警局提供）

▲高市警局於臺北世貿資訊月期間 ，展示AI辨識詐騙文件印鑑關防解題成果。（圖／高市警局提供）

▲近年來假冒檢察機關、投資公司詐騙案件屢見不顯，常會在文件上蓋有機關關防(佯裝地檢署機關或檢察官詐騙)、公司印鑑圖章(投資詐騙) 。（圖／高市警局提供）

高市警局近年來配合市政府致力於智慧警政工作，陸續推動「AI情資整合偵蒐平臺」、「AI計算交通事故行車影像車速系統」等系統，將AI技術導入警政應用，獲得國、內外智慧城市獎項。今年再度以打造AI辨識詐騙印鑑關防系統參加數位發展部數位產業署主辦之「AIGO潛力新星盃競賽」， 榮獲2項特優、2項優等及1項佳作等佳績。有鑑於近年來假冒檢察機關、投資公司詐騙案件屢見不顯，常會在文件上蓋有機關關防(佯裝地檢署機關或檢察官詐騙)、公司印鑑圖章(投資詐騙)，高市警局局長林炎田更多次於警察局會議，除宣示打擊詐騙為當前重點工作，要採取有效防制及偵查作為，積極查緝、刨根溯源，提升阻詐成效外，也期勉同仁多接觸AI技術於警務工作應用。這次高市警局特別攜手海盛科技Hyson.AI、成功大學NCKU-AI-COOOL等團隊，媒合AI新創團隊共同研發「AI辨識詐騙文件印鑑關防系統」，盼能事先分析歸類關防圖章做同類或特徵性鑑定分析，一旦查獲詐騙集團成員，即可依該分析結果，結合偵訊技巧有效取證，向上溯源，有效打擊犯罪。為解決上述痛點，警察局資訊室與刑事鑑識中心以聯合提案方式，透過參加數位發展部數位產業署113年「AIGO潛力新星盃競賽」活動，以「機關出題、人才解題」模式，將警方AI辨識詐騙印鑑關防之構想提出，3月獲選進入審查，經評選媒合8個AI新創團隊共同解題，雙方經過5個月創意交流、腦力激盪，競賽成果於39個參賽團隊中，以創新構想及解題方法，榮獲2項特優、2項優等及1項佳作等佳績。這次解題成果豐碩，高雄市政府警察局受邀參加11月15日由數位發展部數位產業署主辦、文化部合辦「AIGO人才淬煉與數據創新」頒獎典禮及成果發表會，因適逢臺北世貿資訊月期間，吸引大批專業人士及民眾交流參觀，展現警察在新世代打擊詐欺策略行動下，結合AI辨識技術之應用，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向。AI時代來臨，高雄市政府警察局積極尋求創新解決方案，今年除透過發展部數位產業署舉辦「AIGO潛力新星盃競賽」外，另參加「AI應用鬥智賽」，由警察局資訊室與刑事警察大隊提出「運用生成式AI以文字搜尋影像」，成功媒合臺南大學IVC實驗室團隊，同時榮獲銅獎肯定。