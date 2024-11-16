我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天兔颱風雖已解除海陸警報，但挾帶降雨讓「明霸克露橋」遭落石阻斷，所幸無人傷亡。（圖／取自中央氣象署）

天兔颱風雨彈轟炸南台，導致南橫台20臨93線便道2k「明霸克露橋」河床便道邊坡因落石阻斷，人車無法通行。公路局昨(15)日晚間封閉道路，目前無人、車傷亡，搶修機具已進場清理落石及坍方，預計今天中午清理完成，後續視邊坡落石情形檢討河床便道開放時段，盡速恢復道路通行。明霸克露橋位於玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪三水匯流處，採簡易鋼橋型式設計，橋梁完工之後，全長為695公尺，當地部落民眾稱該橋為明霸克露橋，代表著希望之橋，延續部落生命力，惟2021年被連多日降雨量逾700毫米/日沖毀。公路局南區養護工程分局表示，受前期天兔颱風影響，山區含水量較高土石鬆軟易有落石發生，今日上午本分局甲仙工務段人員巡查，明霸克露橋河床便道邊坡持續落石，造成河床便道阻斷，人、車無法通行，所幸公路局於昨晚進行道路預警性封閉，因此無人員傷亡。公路局指出，目前搶修機具已進場清理落石以及坍方，後續將視邊坡落石情形檢討河床便道開放時段，儘速恢復道路通行。公路局也提醒，目前台20線桃源山區仍持續下雨，建議用路人非必要「避免進入山區道路」，以確保自身安全。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網。