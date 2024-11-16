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▲「股癌」粉專消失後，謝孟恭在IG發文。（圖／翻攝IG）

▲AI、區塊鏈專家現為科技立委的葛如鈞認為，整起事件裡面有1個重要關鍵為「同時被下架」，hater集結檢舉的網路攻擊是不太可能出現同時下架，推測還有其他因素造成。（圖／記者林調遜攝）

昨晚應該是相當多財經名人最驚恐的一夜，因為有大量財經粉專遭封鎖，無預警的下架後只收到「位於台灣的用戶不會看到您的內容」通知信告知，讓許多財經名人、網紅等相當錯愕。專精科技資訊的現任立委葛如鈞接受《NOWnews》採訪時點出整起事件重要關鍵為「同時被下架」，推測仇恨者惡意檢舉機會低，但不排除和數發部的打詐網白名單出現「人為」疏失有關，此外，觀察該案例，葛如鈞表示：「可算是蠻大型的資安事件」。記者也實際詢問Meta在台相關人員，但目前尚未取得回應。數發部稍早發出聲明，強調此次事件非數發部要求臉書下架，在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。昨（15）晚有大量財經名人臉書粉專遭到無差別攻擊，包含了股癌、吳淡如、謝哲青、阿格力、股人阿勳等至少超過20個知名粉專都被封。專研資訊科技等相關產業的現任立委葛如鈞接受《NOWnews》採訪時提到，昨晚間開始接收相關訊息，一直到今（16）凌晨00:30陸續有名人回報已經恢復上架，推測影響的時間大概是兩個小時上下，約3小時以內。葛如鈞提到雖然受影響的時間不算長，但被下架的都是社會上知名人士，帶來的恐慌相對劇烈。葛如鈞嚴正發聲：「從立法委員監督的角色，以及資訊安全的研究者，該案例可算是蠻大型的資安事件」，如果不是電腦系統的人為漏洞，也不是國外駭客所為，葛如鈞呼籲數位發展部（數發部）應該立即出面說明。他解釋，整起事件裡面有1個重要關鍵為「粉專同時被下架」，據了解，hater集結檢舉的人造或是手動引發的網路攻擊，是不太可能出現「同時下架」，所以這次會讓人聯想，是數發部打詐通查網和Meta的快速下架機制出現了「人為問題」，但也不能排除meta系統或是資安出現漏洞。會點名數發部的原因在於，數發部日前推動的打詐網強調有和Meta合作，提供「快速下架」機制，同時，在今年六月有發出白名單建立，用意在確保真正的財經名人在安全名單內不會被錯殺，不料，反而白名單的人物在這一波意外被同時下架，因此推測可能是「人為」問題，不慎下架了白名單的粉專。事發至今已經超過12小時，社群矛頭指向數發部，但至今都不見數發部相關人員進行說明，葛如鈞怒問：「數發部還在放假嗎？」認為數發部應該要比照食安事件立即反應調查，避免進一步擴大災難。葛如鈞解釋，網路攻擊通常會先發動小型，但隨後就會出現大型攻擊。此外，這次發生的時間點是在周五夜晚，民眾可能正在下班後搜尋相關財經訊息，而正牌的財經網紅粉專遭下架，恐讓民眾落入詐騙集團所設的假頁面裡面，所造成的損害可能會更巨大。針對此一事件，數發部今（16）日發出2點聲明，強調此次事件非數發部要求臉書下架，在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。一、數發部於昨（15）日晚間收到通報，部分網紅粉專遭到封鎖，經查這段期間數發部並未發文，或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將那些粉專下架。二、本案雖非數發部要求臉書下架，惟數發部接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。