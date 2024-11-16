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天兔颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但風雨過後，環境積水問題隨之而來，成為登革熱病媒蚊孳生的溫床。環境部特別提醒，颱風過後的一週為防治登革熱的黃金時期，請民眾務必迅速清理環境，減少病媒蚊滋生，避免登革熱疫情。颱風後落實防疫行動「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施：「巡檢環境」仔細檢查住家內外及周圍容易積水的物品與地方，包括花瓶、盆栽底盤、廢輪胎、冷氣水盤、天溝、帆布及地下室積水處等，不要忽略隱藏的積水源，如樹洞、旗座空洞及管線孔洞。「倒除積水」清理所有容器內的積水，保持乾燥，不需要的廢棄物應妥善丟棄或聯絡當地清潔隊協助處理。「清除廢棄物」將無法使用或不需要的物品分類處理，避免為病媒蚊提供孳生場所。「刷洗容器」剩餘的容器需澈底刷洗，清除斑蚊蟲卵，並妥善整理或倒置，防止再次積水。環境部強調，登革熱防疫如同作戰，除了個人清理環境，社區住戶也需共同參與防疫工作，颱風過後的一週是防治登革熱的黃金時期，請大家通力合作，清除孳生源，杜絕病媒蚊滋生，保護自己與家人的健康。請大家立即行動，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的防疫措施，打造安全、健康的居住環境，守護每一位家人的健康！