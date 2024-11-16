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▲少年隊長陳仁正與學生們對談，讓學生們充分了解少年警察、少年輔導委員會與青年學生日後息息相關的職業特殊性。（圖／高市警少年隊）

為協助高雄醫學大學學生能理解「犯罪學理論與實務的結合。」高雄醫學大學教授陳永鎮於15日率心理諮商及社工系學生前往高市警局少年隊參訪，實際了解少年警察隊及少年輔導會的特性與內容並體驗相關的一日工作，期間隊長陳仁正也與學生們對談，讓學生們充分了解少年警察、少年輔導委員會與青年學生日後息息相關的職業特殊性。這次參訪行程，由少年隊隊長陳仁正進行簡報說明，讓參訪學生了解少年隊駐地的軟硬體設施，仿真毒品區，且深入了解處理少年事件的處理過程及保護運作流程；並由高市少年輔導委員會指派資深社工師分享少年輔導的實務經驗，讓學生感受警察與社工師的專業性質，並能提早體驗日後的職場文化及挑戰。同時，隊長陳仁正帶領犯罪預防宣導團隊向參訪的學生宣導識詐、打詐新四法、反毒觀念及新興毒品依託咪酯的危害等，讓未來的心理諮商師及社工師在各種體驗及寓教於樂的過程中，理解少年警察的工作獨特性且強化各項犯罪預防的觀念及知識，提升自我保護意識，在未來的職場上還能將上述知識結合於工作，除了守住自己的荷包，避免蒙受錢財損失，更能共同推廣識詐反毒知識，一起攜手為社會盡一份心力。