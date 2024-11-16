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▲舒淇（左起）和林心如、林熙蕾穿著睡衣拍照，舒淇則對著鏡頭比YA。（圖／舒淇 IG）

▲舒淇（左起）、林熙蕾、林心如三人穿著簡約帽T與牛仔褲，搭配輕鬆帽子，呈現自然隨性的休閒風。（圖／舒淇 IG）

女神舒淇（林立慧）近日在個人IG分享一段旅遊短片，與好友林心如、林熙蕾素顏現身，展現三位「林家女孩」的閨密好感情。片中三人素顏穿著簡約帽T與牛仔褲，搭配輕鬆帽子，呈現自然隨性的休閒風，還曝光3女神閨密床照，吸引粉絲熱烈討論。舒淇幽默配文透露「林家女孩150之旅」，笑稱三人的年齡加起來快要150歲，絲毫不介意外界的目光。短片中，舒淇掌鏡記錄三人遊覽山景、享受美食的美好瞬間，還特別挑選BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾合作的熱門歌曲〈APT.〉作為背景音樂，為畫面增添浪漫氛圍。三人一同吃冰淇淋、欣賞風景，盡顯閨密情深。影片最後，林心如與林熙蕾穿著睡衣，舒淇則對著鏡頭比YA，呈現準備就寢的輕鬆模樣，林心如留言「開心開心150」，林熙蕾則幽默回應：「好開心！謝謝老公。」影片曝光後，吸引眾多粉絲留言表示羨慕：「人好美BGM好聽」、「林家的孩子最美」、「大明星的自拍也這麼接地氣」。近期自編自導電影《女孩》的舒淇，更在影片中展現她忙碌生活之餘，仍不忘與好友共享歡樂時光，讓人見證三位女神的深厚情誼。這段旅遊紀錄也再次證明，舒淇、林心如與林熙蕾雖身處演藝圈，但依然保持真摯的友情，成為粉絲心中不朽的經典畫面。