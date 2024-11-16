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NBA盃西區C組，開季狀態出色的金州勇士今天在主場迎戰灰熊，靠著團隊6人得分上雙，老早將比賽打進垃圾時間，替補後衛Buddy Hield攻下最高18分，終場勇士以123：118收下近期3連勝。灰熊日籍球星河村勇輝無緣登場。勇士開季在例行賽取得9勝2負高居西區第2，今天面對的是西區中段班球隊，手握7勝5負的灰熊，首節雙方互有往來，勇士僅以29：28小幅領先，次節，勇士靠著團隊之力，在Kevon Looney上籃放進兩分後，首度拉開雙位數差距，上半場打完55：48。不過勇士卻傳出傷情，先發後衛Lindy Waters III在第二節尾聲追防回籃下，跳起試圖賞對手火鍋，落地時不慎造成左膝過度伸展，表情痛苦在地上翻滾，隨後退場治療，勇士宣布下半場不會回歸，留下出賽11分鐘8分1助攻的貢獻。易籃後，勇士板凳軍相當給力，多時將領先保持在雙位數，也讓Stephen Curry等主力有休息機會，第四節勇士更拉開到20分差以上，儘管灰熊在最後一分鐘打出9：2攻勢但為時已晚，終場勇士以123：118笑納近期的3連勝。比賽尾聲發生小插曲，最後1分14秒，勇士Draymond Green被吹防守犯規，他向裁判抱怨再次吃到技術犯規，被驅逐出場，連帶幫腔的勇士教頭Steve Kerr也吃「T」。Green今天還被網友抓包他偷抓對手腳踝害人跌倒。勇士今天以6人得分上雙，其中3人為替補，包含攻下全隊最高18分的Hield，Curry此役只打26分鐘，拿下13分，出手9次是本季新低，Green同樣繳出13分。灰熊一哥Ja Morant因傷缺席，今天以Jaren Jackson Jr.的32分6籃板為最佳，華裔中鋒周志豪（Zach Edey）貢獻14分10籃板，菜鳥賽季第三度繳「雙十」，在G聯盟磨練的河村勇輝則無緣登場。