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NBA明尼蘇達灰狼今（16）日前進客場踢館沙加緬度國王，本場比賽雙方一路鏖戰至延長賽，最終灰狼隊靠著當家少主Anthony Edwards在終場前14秒時，命中關鍵的中距離，徹底殺死比賽，終場灰狼就以130：126驚險擊敗國王，終止近期3連敗低潮。，因此若是NBA官方後續注意到此事，那麼Edwards預計將至少面臨25000美元（約新台幣81萬元）的罰款。本場比賽前三節在場上都佔據上風的灰狼隊，，雙方正規比賽時間結束後，戰成115：115的平手，比賽也因此來到延長賽。延長賽上國王隊先是靠著De'Aaron Fox的三分揭開序幕，但灰狼很快還以顏色，Jaden McDaniels 、Anthony Edwards輪番在外線開砲，也逆轉場上比分。延長賽剩下1分15秒時，Fox再度飆進三分外線，再度幫助國王扳平比數，此戰他個人共轟下60分是生涯新高，但而本場比賽Anthony Edwards個人攻下36分，是灰狼隊全隊得分最多的球員，也在關鍵時刻挺身而出，最終並幫助球隊成功搶勝，成為獲勝的一大功臣，不過，預料將會遭到罰款。過去NBA當中不乏有球員對著現場觀眾做出不雅手勢，進而遭到罰款的案例，其中球迷最印象深刻的，大概是過去還效力於布魯克林籃網的明星控衛Kyrie Irving，當時他回到前東家塞爾提克隊主場時，在比賽當中對綠衫軍球迷比出不雅手勢與言語，而金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green，，也被聯盟判罰25000美元（約新台幣81萬元），因此預料聯盟若有注意到Edwards的這個不恰當動作，勢必也會對他祭出至少25000美元的罰款。