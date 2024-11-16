《原子少年2》（原少A2）於上週六（11/9）舉辦加場演唱會，當天正逢總決賽播出，演唱會結束後，少年們火速趕赴大直美麗華，與250名粉絲共同觀看總決賽直播，見證冠軍誕生。節目結束後，製作單位特別準備了一場4天3夜的畢業旅行，當作少年們的畢業禮物，時尚走秀、泳池派對樣樣來，展現了少年們私下的樣貌。另外人氣選手李定、東翰、洪暐、Alex、禾雁凱、Vin、陳彥旭，代表拍攝的《原來的夢想：原子少年II寫真書》專屬寫真，也即將於月底上線發售，其中東翰、禾雁凱拍攝了一組飯店床照，連本人都直呼滿意。
畢業旅行放鬆身心 團綜記錄少年真實互動
決賽當中，每位選手全力以赴，盡情展現自身實力，導師們直呼彷彿置身於演唱會現場，紛紛打出高分。當日更有選手家屬到場支持，與許久未見的少年們相擁的溫馨畫面，令現場眾人不禁動容。而為慰勞選手們半年來的努力，節目組送上特別「畢業禮物」——宜蘭4天3夜的畢業旅行，並拍攝團綜記錄過程。少年們在旅途中舉行時尚走秀、挑戰夜市美食、泳池狂歡，甚至親自下廚，旅行期間笑料百出、互動自然，無需練唱練舞的時光讓大家相當珍惜。首集團綜於今（16）日播出，呈現少年們的難忘點滴與有趣片段。
寫真書展現多樣魅力 東翰、禾雁凱組新CP
畢業不是結束，一切才正要開始，由7位人氣少年李定、東翰、洪暐、禾雁凱、陳彥旭、Alex、Vin，一起拍攝的全新寫真《原來的夢想：原子少年II寫真書》即將於12月初正式上架，拍攝花費兩天，少年們換上5套造型，展現截然不同的風格魅力。東翰搶先劇透，分享自己在拍攝時和禾雁凱意外組成了新CP，在飯店的床上拍了一組很好看的照片，讓他自己都非常滿意，呼籲大家一定要買。此外少年們也貼心提醒大家，購買寫真首刷版就可以得到限定隨機小卡，其中還有一些會是親簽版小卡，粉絲們必收!
畢業演唱會12月開唱 少年們將邁上新里程
《原少A2》將於12月28日、29日在台北國際會議中心舉行畢業演唱會《FUTURE+》。連續兩天的演出，不光有少年們的精彩表演，還邀請到神秘嘉賓助陣，並呈現出道團的舞台首秀，吸引高度期待。也藉由這場畢業演唱會為節目畫下完美句點，象徵著少年們邁向新里程的起點，粉絲千萬不要錯過！
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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決賽當中，每位選手全力以赴，盡情展現自身實力，導師們直呼彷彿置身於演唱會現場，紛紛打出高分。當日更有選手家屬到場支持，與許久未見的少年們相擁的溫馨畫面，令現場眾人不禁動容。而為慰勞選手們半年來的努力，節目組送上特別「畢業禮物」——宜蘭4天3夜的畢業旅行，並拍攝團綜記錄過程。少年們在旅途中舉行時尚走秀、挑戰夜市美食、泳池狂歡，甚至親自下廚，旅行期間笑料百出、互動自然，無需練唱練舞的時光讓大家相當珍惜。首集團綜於今（16）日播出，呈現少年們的難忘點滴與有趣片段。
寫真書展現多樣魅力 東翰、禾雁凱組新CP
畢業不是結束，一切才正要開始，由7位人氣少年李定、東翰、洪暐、禾雁凱、陳彥旭、Alex、Vin，一起拍攝的全新寫真《原來的夢想：原子少年II寫真書》即將於12月初正式上架，拍攝花費兩天，少年們換上5套造型，展現截然不同的風格魅力。東翰搶先劇透，分享自己在拍攝時和禾雁凱意外組成了新CP，在飯店的床上拍了一組很好看的照片，讓他自己都非常滿意，呼籲大家一定要買。此外少年們也貼心提醒大家，購買寫真首刷版就可以得到限定隨機小卡，其中還有一些會是親簽版小卡，粉絲們必收!
畢業演唱會12月開唱 少年們將邁上新里程
《原少A2》將於12月28日、29日在台北國際會議中心舉行畢業演唱會《FUTURE+》。連續兩天的演出，不光有少年們的精彩表演，還邀請到神秘嘉賓助陣，並呈現出道團的舞台首秀，吸引高度期待。也藉由這場畢業演唱會為節目畫下完美句點，象徵著少年們邁向新里程的起點，粉絲千萬不要錯過！
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架