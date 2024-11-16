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▲主視覺照中，深田恭子換上休閒的黑色小背心及牛仔長褲，盤腿坐在地上辣秀傲人上圍與事業線。（圖／kyokofukada_official IG）

▲另一張照片中，深田恭子則是換上挖背格紋上衣露出白皙美背，她還俏皮的喊話粉絲：「希望明年能出現在你們家中！」（圖／kyokofukada_official IG）

▲深田恭子8月曬出的自拍中，雖然豐滿上圍依舊，但臉蛋與以往相比消瘦很多。（圖／kyokofukada_official IG）

出道超過20年的日劇女神深田恭子，在2021年時傳出罹患「適應障礙症」後便開始暫緩演藝活動，心理健康不樂觀外加與談及婚嫁的百億男友分手，她也漸漸淡出網路。沒想到昨（15）日，深田恭子睽違許久再度更新社交平台，還大方秀出超逆齡的甜美童顏與逆天身材，絕美近況一曝光就狂吸22萬粉絲朝聖。今年42歲的深田恭子，自從確診「適應障礙症」的心理疾病後，就鮮少出現在大眾視野中，在今年8月發自拍宣傳電影《工作細胞》前，已經將近1年沒有更新過IG。沒想到，神隱超過1年的深田恭子在15日下午時突然曬出兩張火辣寫真，公開即將推出寫真年曆的好消息，狀態氣色看起來相當不錯，粉絲們放心之餘也被逆天的性感好身材迷暈。深田恭子率先在IG上「劇透」2張2025年寫真月曆的沙龍照，主視覺照中她換上休閒的黑色小背心及牛仔長褲，盤腿坐在地上辣秀傲人上圍與事業線，在另一張照片中她則是換上挖背格紋上衣露出白皙美背，豐滿的身材也看得粉絲鼻血狂噴，貼文PO出不到24小時就吸引超過22萬人點閱。雖然穿著性感，但深田恭子也害羞的表示這些都是平時不會穿的衣服，對自己而言也是一次新鮮的拍攝，她還俏皮的喊話粉絲：「希望明年能出現在你們家中！」在《神啊！請多給我一點時間》、《富豪刑事》、《拜託請愛我》、《初戀那一天所讀的故事》等多部知名愛情日劇中都能見到深田恭子的身影，雖然光靠外型就足夠吸睛，但她在日本民眾心中依然是一位無庸置疑的實力派演員。不過女神星途順遂，但情路卻相當坎坷，早在2018年時深田恭子被爆出與身價超過百億日圓的地產大亨杉本宏之相戀，本以為這段眷侶能步入婚姻的殿堂，卻沒想到有八卦雜誌出面爆料，指控深田恭子劈腿電視劇導演，最終雙方戀情於2023年年底宣布破局。