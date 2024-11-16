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▲粗大Band驚喜合體阿橘Ahh G帶來經典歌曲〈留下來陪我〉 。（圖／挺音樂提供）

▲林潔心、FEniX 睽違5個月合體，帶來合作曲目〈DIE FOE YOU〉。（圖／挺音樂提供）

▲民眾拍貼可挑選不同風格創作者的角色，共創個性十足的照片效果 。（圖／挺音樂提供）

「挺音樂! 音樂靠山計畫」打造的音樂活動「揪音秘」，日前於Legacy Taipei登場，現場演出包括FEniX、林潔心、Who Cares胡凱兒、粗大Band和阿橘Ahh G五組音樂人，不僅演唱相當精彩，其中FEniX承隆跨界與Who Cares胡凱兒合唱〈菸癮〉，更讓粉絲驚豔直呼：「這一晚真的值了！」還有粉絲表示：「感謝挺音樂給了這麼棒的舞台，能近距離欣賞多元音樂人的魅力！」場外Vyin AI推出的AI風格拍貼體驗也大受歡迎，粉絲們和路過的遊客們都迫不及待拍照打卡，體驗新鮮感十足的AI創意拍照。「揪音秘」以「JOIN 音樂秘密集會」為主題，從獨立音樂到流行舞曲皆涵蓋，讓不同音樂愛好者共享跨界音樂能量。阿橘 Ahh G以復古R&B曲風開場，演唱了與入圍金曲最佳新人鄒序合作的最新單曲〈Cool But Lonely〉帶動氛圍；接著音樂節人氣指標美式龐克團粗大Band上場，以大家喜愛的〈大薯〉開場瞬間炒熱氣氛，並演唱11月25日將串流發行的〈HUG ME〉，吉他手建龍感性的表示 : 「上台演出前也進行了FREE HUG的活動，想把愛分享給現場的大家！」隨後帶來〈留下來陪我〉特別版和阿橘Ahh G合唱， 現場樂迷再度為合作舞台的表演振奮不已，直呼「又戀愛了！」首登Zepp開賣即秒殺的另類搖滾樂團Who Cares胡凱兒，當日也以輕快的〈突然醒來的某個下午〉開場，接連〈如何〉、〈惑者〉、〈你給過我的快樂〉將現場情緒堆疊到最高後，演唱到YouTube突破300萬觀看的代表作品〈菸癮〉時，還邀請FEniX承隆同台演唱。林潔心登台後以嘻哈音樂延續全場熱度，演唱〈紙飛機〉、〈亂流〉、〈不懂為何〉、〈hate myself〉等招牌作品，她唱到一半也加碼驚喜宣布，明年2月將舉辦自己的首場專場演出，再度惹哭台下一票粉絲。隨著揪音秘來到了尾聲，最後一個合作舞台由FEniX 、林潔心共演合作曲目〈DIE FOR YOU〉，每一次的合作都讓樂迷情緒高漲，有人激動表示：「這真是難得的體驗，平常偶像團體和獨立樂團各有各的舞台，今天卻能同台合作太過癮了！」在FEniX精彩壓軸演出後，他們還預告全新專輯《赫茲》雙版本進行預購的好消息，團員浦洋更興奮地表示：「第二章專輯是跟救火隊一起同頻共振，有一樣的赫茲！」值得一提的是，揪音秘除了音樂舞台外，現場設置了AI互動、hidol寵粉應援體驗，讓喜歡音樂而聚在一起的樂迷粉絲們，能帶走更多珍貴回憶。Vyin AI的AI風格拍貼讓樂迷們搶當成為風格主角，化身為「復古像素」Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間、「趣味線條」茶包先生等風格創作者的角色，共創個性十足的照片效果，現場樂迷看到生成的照片直呼：「超可愛！」，引起一個拉一個JOIN拍貼風潮。另外活動還與粉絲社群平台「hidol」特別設置粉絲福利任務，完成任務即可獲得FEniX限量手幅，也能獲得音樂人拍立得合照機會、獨家拍立得與周邊禮品。現場也看見粉絲之間珍貴的交流時刻，有粉絲將抽到的機會贈出，彼此交換。現場多位參加的粉絲表示：「可以感受到這活動真是為粉絲量身打造，感覺到主辦方的用心！」「挺音樂! 音樂靠山計畫」由橘子集團攜手台北流行音樂中心共同主辦，提供宣傳資源、演出機會、獎金支持等多元資源支持音樂人。揪音秘集結Who Cares 胡凱兒、粗大Band、阿橘Ahh G 等計畫支持的音樂人，展現各自音樂特色，未來也將持續打造各種有趣的企劃，讓音樂人、樂迷粉絲能展現彼此雙向奔赴的愛，在音樂裡持續獲得滿滿的能量！