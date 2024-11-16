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總統賴清德今（16）日出席青年論壇，與百名高中生面對面交流。賴清德致詞時向學生喊話，希望跟大家一起努力，一起因應氣候變遷，2050年他已經90歲，大家是40幾歲，是人生最身強力壯的時候，也是可以為國家展現抱負最重要的時刻，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。總統賴清德下午出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近300名高中生。賴清德抵達現場後，首先由今週刊發行人梁永煌致詞，隨後賴清德致詞，接續現場隨機抽出四組學生，針對論壇擬定的四大主題，進行簡報、向賴清德提出建言，賴清德也依序根據學生簡報內容進行回饋，最後再由現場學生提問。賴清德致詞時表示，他非常重視年輕人，為了讓每個年輕人在人生道路上追逐夢想發揮力量，他有幾點做法，第一，他重視教育，特別是教育平權，他推出0-22歲照顧計畫，讓每個孩子都可以受到好的照顧；另外，還有高中職全面免學費，而過去幾十年來政府是補中公立大學，現在是直接補助孩子、補助大學，並不是補助私立大學，希望達到教育平權，也讓補助的錢可以花在刀口上，而不是經營學校的負責人拿去用。第二，賴清德提到，年輕人希望在求學時，也有機會去圓夢想，所以政府提出青年百億海外圓夢基金，「你們可以提計畫，政府會來協助你，政府也會提計畫讓你們來參加，讓你們夢想在求學的時候就可以實現，你有什麼夢想都可以透過這個計畫來實現」。另外，賴清德說，他重視區域均衡發展，不諱言，台灣幾十年來有重北輕南，所以政府推出均衡台灣，這個計畫內容相當的豐富，會利用教育、醫療、社會住宅、交通、產業還有基礎建設等，讓每一個縣市都可以根據他本身的特色發展。賴清德表示，希望跟大家一起努力，一起來追求一個國家的目標，也是全球共同目標，一起因應氣候變遷。他說，地球只有一個，更何況2050淨零轉型不僅僅是國家的政策，也是全世界的目標，未來希望在因應氣候變遷時，並不是用負面的角度面對，而是用正面的角度看待，「當我們用淨零轉型的時候也可以同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續」。賴清德提到，2050年他已經90歲，大家是40幾歲，就是人生最身強力壯的時候，也是可以為國家展現抱負最重要的時刻，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。賴清德強調，他擔任總統推動國家所有政策項目當中，非常重視教育，特別是教育平權，也很重視年輕人的圓夢，另外也很重視台灣的均衡發展，讓每個縣市、每一個人都有機會，也希望尋求在場年輕人共同合作，一起響應2050淨零轉型讓台灣可以更加進步。