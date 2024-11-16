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拳王泰森（Mike Tyson）真的老了？在今（16）日與網紅Jake Paul炒作已久的世紀之戰「Tyson vs Paul」，最終泰森不敵相差31歲的對手，吞下判定負。結果出爐讓現任四大組織冠軍金腰帶冠軍Terence Crawford相當失望，直言：「他（泰森）就像垃圾一樣。」這是泰森19年來、不包括表演賽的首場正式比賽，他的下滑相當明顯，前兩回合靠著經驗和拳威稍占上風，但之後6回合都是更積極的Paul拿下。最終Jake Paul以78：74取勝，Paul賽後舉拳向泰森致意，後者也回以擁抱，儘管兩人賽前嗆聲，但賽後還是尊敬彼此。不過並不是所有人都喜歡這場比賽，4個組織、2級別的世界冠軍Terence Crawford賽後表示：「我愛Mike Tyson，但外界太高估他了。 他（這場）看起來就像垃圾一樣，很奇怪，他訓練了這麼久，卻在比賽中只打了97拳，我很高興他在比賽中沒有受傷。」這是泰森自2005年6月失利以來首次參加正式比賽。兩位拳擊手原定於7月20日進行比賽，但由於泰森生病，比賽被推遲。16日，泰森在美國德州阿靈頓與27歲的YouTube紅人Jake Paul進行了8回合的重量級比賽（2分鐘×8回合）。最終被判定落敗輸掉了比賽。2023年7月30日，在美國拉斯維加斯舉行的一場四大組織次中量級冠軍爭霸賽上，Terence Crawford在第九回合2分32秒TKO擊敗現任WBA 、WBC和IBF次中量級世界冠軍Errol Spence Jr.，奪得四大組織冠軍金腰帶，奠定個人拳壇地位，被認為是當今最好的拳擊手。