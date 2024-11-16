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▲理科太太（左）邀請蔡康永（右）上節目，這也是她睽違10個月後再度更新頻道影片。（圖／YouTube 理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲蔡康永在理科太太的節目上依然展現專業主持人的功力。（圖／YouTube 理科太太 Li Ke Tai Tai）

網紅理科太太（本名陳映彤）離婚後持續使用「理科太太」這個名稱，引發網友關注與討論。近日她在YouTube頻道重啟影片製作，邀請蔡康永接受訪問，節目中兩人聊及頻道名稱與休息原因，展現了理科太太對身份與生活態度的獨特見解。蔡康永在受訪時好奇地問理科太太：「妳現在還叫理科太太嗎？」他透露出於禮貌，仍會稱呼她為「理科」。對此，理科太太笑著回應：「對啊，沒什麼好改變的，你還是可以叫我太太。」她解釋，作為一位母親，用「太太」稱呼依然合情合理，並指出「理科媽媽」或「理科小姐」都顯得不夠自然，因此她選擇延續這個名稱。此次節目也是理科太太自去年休息以來首度更新頻道影片。面對蔡康永的提問，她坦言過去10個月雖未上傳影片，但自己依然忙於其他工作，只是未將這些工作內容拍成影片。影片中，蔡康永流露主持人的本能，雖然身為受訪者，卻多次引導話題，展現他一貫的幽默與智慧，網友紛紛稱讚他「主持魂依舊在線」。理科太太分享，頻道休息期間，她更加專注於生活的本質。無論是身份的改變還是事業的調整，她都以積極的態度面對未來。對於離婚後是否會改變頻道內容，她並未多談，但表示希望未來影片能帶給觀眾更多正面影響，與大家一起探索生活中的科學與美好。理科太太的回歸，不僅讓粉絲感到欣慰，也讓她以全新的視角重新詮釋生活與創作的意義。無論身份如何變化，她對生活與工作的態度都成為眾多追隨者的榜樣，期待她未來的影片帶來更多啟發與歡笑。