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▲加拿大饒舌歌手Drake再次化身賭海明燈，世紀之戰預測失敗慘賠千萬。（圖／美聯社／達志影像）

▲保羅（Jake Paul）靠著年輕體力優勢，在後續回合積極進攻取分，贏下比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲知名饒舌歌手Drake下注35萬美元賭泰森贏，結果直接慘賠。（圖／翻攝IG@Drake）

58歲拳王泰森（Mike Tyson）與27歲網紅保羅（Jake Paul）的世紀之戰稍早落幕，這場相差31歲的爺孫拳賽，最終仍由年輕人保羅勝出。不過兩人在本場比賽都賺進天價拳酬，也沒有出現嚴重傷勢、賽後相互致意，堪稱雙贏。而最大輸家則是饒舌歌手 Drake ，因為他稍早才亮出自己下注35萬5千美金賭泰森獲勝的運彩單據，但比賽結束後這些錢直接變成其他賭客的獎金。本次由保羅（Jake Paul）操弄出的世紀之戰，在賽前就傳出讓老拳王泰森（Mike Tyson）付出的拳酬為2000萬美金（約新台幣6.4億），而保羅則自稱拳酬為對手兩倍，高達4000萬美金（約新台幣12.8億）。本場賽事，雖然泰森在前兩局展現高超拳技，但後續不敵年紀的影響，耐力迅速下滑，後續比賽都只能採取防守姿態，而保羅雖然在前兩回合驚險度過泰森猛攻，還好幾度抱住對手，被現場噓爆，但後續還是展現了年輕人耐力，主導後半賽事，最終以 78比74 在分數上贏過泰森取得判定勝出。本場賽事結束後，雙方也相互致意，泰森以58歲年邁的身體戰滿8回合贏了裡子，保羅則是賺進大把鈔票，還贏得敬老尊賢的名號，雙方也沒有出現嚴重傷勢，真的可說是雙贏，最大輸家另有其人。喜愛體育賽事的知名饒舌歌手Drake自然不會錯過本次泰森vs保羅的世紀拳賽，在賽前1小時他亮出了自己投注拳王泰森會勝出的運彩單據，一次下注35萬5千元泰達幣USDT（約新台幣1152萬），賠率高達2.85倍。不過最終世紀之戰經過8回合的纏鬥，由保羅（Jake Paul）以判定方式勝出，也讓Drake直接跟35萬多美金說掰掰。事實上，這已經不是Drake第一次慘賠，在今年6月初他才豪賭50萬美元，下注獨行俠隊能在NBA總冠軍第一場贏球，結果最終賽爾提克以107：89痛宰獨行俠，50萬元也說再見，Drake近期賭運彩更是輸超多贏極少，被笑稱是賭海明燈。