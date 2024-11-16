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自從人工智能（AI）浪潮席捲全球後，有越來越多公司採取AI技術從事部分工作，甚至因此裁減人力，有關AI將造成各行各業失業潮的討論相當火熱，還有專門針對「最不容易被取代職業」的研究。不過AI生成出來的東西，未必能讓民眾都買單，至少知名飲料商可口可樂（Coca-Cola）近期就因為發布「全AI」廣告而面臨爭議。根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，可口可樂本週公布一支廣告短片，內容是大致重現1995年經典的「假期即將到來」廣告，標誌性的曲調、紅色卡車駛過寒冷小鎮的畫面， 興奮的鎮民、圍觀的北極熊等等，全部都是由AI生成。可口可樂發言人表示，可口可樂勇於創新，致力於與頂級技術合作夥伴的合作，堅守傳播快樂、幸福的價值觀。可口可樂歐盟首席行銷長梅薩指出，公司希望透過使用更多元化的技術，來適應當今的時代。只不過，作為可口可樂首支全AI製作廣告，並未贏得太多人認同，社群媒體上充斥著負評，不喜歡的民眾紛紛打下：「如果可口可樂的耶誕節廣告是用AI製作的，世界就完了」、「很遺憾看到這是用AI生成的」、「我覺得我似乎目睹了藝術的死亡」、「溫暖感沒了，缺乏情感」；甚至有情緒激動的民眾直呼「懶惰」、「垃圾」。儘管負評如潮，但廣告製作團隊仍為使用AI的效率辯護，強調AI製作廣告的速度是傳統方式的5倍，也能逐漸朝更多樣化、客製化、個性化邁進： 「這就是要走的路，善用資源，而不是一味的少做事、少花錢。」