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拳王泰森（Mike Tyson）對決網紅Jake Paul炒作已久的世紀之戰「Tyson vs Paul」，在激戰8回合（每回合2分鐘）後分出勝負，最終泰森被判定落敗。根據國外媒體報導，泰森這一場比賽就可以賺進2000萬美元（約合新台幣6.4億元）的獎金。看似輸了，實則贏了。這是泰森19年來、不包括表演賽的首場正式比賽，他的下滑相當明顯，前兩回合靠著經驗和拳威稍占上風，但之後6回合都是更積極的Paul拿下。最終Jake Paul以78：74取勝，Paul賽後舉拳向泰森致意，後者也回以擁抱，儘管兩人賽前嗆聲，但賽後還是尊敬彼此。根據統計泰森揮了97拳，而Paul則打了278拳，體力成為最終比賽勝負分野。泰森第4-6局總共揮了8拳，都沒有打中目標，第8回合6拳只打鐘目標一次。在比賽尾聲，兩人都停止互相攻擊，Paul伸出雙拳平舉向泰森致敬，泰森之後也擁抱對手。AT&T體育場這一場比賽聚集了72300人，大家都想目睹這場世紀之戰的結果。58歲的泰森生涯戰績為50勝（44次KO）、7敗、2次無效戰，而27歲的保羅則為11勝（7次KO）、1敗。兩人生涯評價相差甚遠，泰森年紀已經脫離巔峰競技年齡很久了，其實他大可不用打這場比賽。不過豐厚的利潤可能是促使他最終考慮出山的原因，據悉，泰森打這一場比賽將獲得約2000萬美元（約合新台幣6.4億元）的獎金。